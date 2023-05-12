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藝術家蘇世雄辭世 南美館策展、林志玲盼贊助畫冊

中央社／ 台南12日電

2010國家工藝成就獎得主蘇世雄辭世，享壽88歲，南市議員盼提報總統文化獎人選，南美館預定2025年推策展計畫，藝人林志玲感念蘇世雄作品作為婚宴主視覺，也盼贊助出版畫冊。

台南市議員陳怡珍今天在市議會表示，蘇世雄長期推廣陶瓷教育，對台南各項美術推動與典藏審議貢獻良多，要求文化局評估提報為總統文化獎人選，彰顯蘇世雄生前奉獻與耕耘，樹立典範。台南市文化局長謝仕淵表示，各界若有共識，文化局樂意推動。

蘇世雄生前準備在台南市美術館策展，預定今年底開展，但因辭世而暫停。陳怡珍希望南美館今年推出紀念展覽。台南市美術館長林秋芳表示，將深化蘇世雄在陶瓷領域的研究，預定2025年推出策展計畫；林志玲也表達贊助出版蘇世雄畫冊意願，以感念當時蘇世雄作品「絢爛南國 虹彩夢幻」作為她婚禮晚宴的主視覺。

蘇世雄1935年出生於台南市，以台南一中高材生投考當時台灣唯一藝術學府國立台灣師範大學藝術系，原學習平面繪畫，後因興趣選擇陶瓷創作領域，耕耘半個多世紀。

蘇世雄在台南市美術館籌備期間，創作出「絢爛南國 虹彩夢幻」公共藝術作品，成為美術館開館後一大亮點，也是網美最愛的打卡熱點。蘇世雄也為台南留下絢爛花磚，精妙地「傳承」與「重現」傳統老宅花磚的裝飾精神，凸顯出台南在地工藝創作特色。

蘇世雄除個人創作成就外，更長期推廣大專院校陶瓷教育工作，培育人才逾30年。

台南 美術館 文化局

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