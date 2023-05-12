莫德納幼兒次世代16日接種 羅一鈞：13.4萬人符合資格

考量新冠病毒仍流行，為提升嬰幼兒保護力，衛福部疾管署今日宣布，自5月16日起，過去曾施打過2劑莫德納基礎劑、滿6個月至未滿6歲幼兒，間隔12周可接種幼兒追加劑型莫德納BA.4／5次世代疫苗，預計約13.4萬人符合資格。若是滿5歲至未滿6歲兒童，無論先前打莫德納或BNT，符合間隔後亦可施打此劑型做追加劑。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今年3月22日專家會議建議，幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4／5次世代疫苗，可提供滿6個月至未滿6歲以莫德納疫苗完成基礎劑接種之幼兒做追加劑使用，需與最後1劑基礎劑或加強劑間隔12周（84天）以上；但先前施打3劑BNT幼兒劑型疫苗的滿6個月至未滿5歲之幼兒，不適用莫德納幼兒劑型次世代疫苗。

針對滿5歲至未滿6歲兒童，無論先前接種莫德納，或BNT疫苗基礎劑、追加劑的幼兒，皆可以接種幼兒追加劑型莫德納雙價BA.4／5次世代疫苗當作追加劑，間隔需與最後1劑基礎劑或前1追加劑間隔12周（84天）以上。

疾管署副署長羅一鈞表示，此次幼兒莫德納次世代疫苗完成封緘檢驗約13萬劑（12.99萬劑）可提供接種，以滿6個月至未滿6歲莫德納第2劑接種人數13萬4121人推估，此次約13.4萬名幼兒符合接種次世代資格。而BNT疫苗有提供5至11歲基礎非次世代追加劑，若一名5歲小朋友剛施打完非次世代的BNT追加劑，隔12周後亦可施打莫德納次世代。

羅一鈞指出，隨著新冠病毒株產生變化，成人皆已接種Omicron次世代疫苗，考量我國幼兒去年接種原始株第一劑、第二劑，為增加幼兒保護力，預防罹患後引發腦炎、MIS-C等重症而住院、死亡風險，數月前美國已開放幼兒接種莫德納次世代疫苗，我國3月底經ACIP專家會議決議通過，疫苗接種對象增加幼兒族群，上月疫苗也通知到貨，經過封緘檢驗配發，於5月16日可開放接種。

針對曾施打BNT的滿6個月至未滿5歲幼兒，羅一鈞表示，專家考量資料不夠完整，目前不開放混打莫德納，且BNT幼兒劑型基礎劑已經施打3劑，目前專家未建議需要多接種。若隨時間拉長疫苗保護力下降，是否開放讓接種BNT幼兒接種追加劑，羅表示，未來的ACIP專家會議中會搜集更多資料及各國建議，在會議中追蹤討論。

疾病管制署呼籲，本次為首次提供國內滿6個月至未滿6歲幼兒雙價追加劑接種，提醒接種後，家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch」疫苗接種-健康回報系統（ https://gov.tw/CFL ），藉由家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並了解接種後常見不適。另亦請尚未完成接種基礎劑者，儘速完成接種。並請各地方政府衛生局妥為安排／指定合約醫療院所，相關接種資訊參閱各縣市官網公布資訊。