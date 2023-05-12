好市多A肝莓果新增1例疑似個案 檢驗結果陰性

衛生福利部公布最新吃過好市多冷凍莓果通報急性A肝人數，今天新增1名通報疑似A型肝炎個案，檢驗為陰性，排除急性A肝感染；目前國內6名疑似個案，檢驗後均為陰性。

好市多進口綜合莓在4月28日被檢出A肝病毒後，衛福部疾病管制署已要求各縣市衛生局針對急性病毒性A型肝炎通報個案進行疫調時，加問冷凍莓果相關飲食史，並回溯調查今年度本土個案有無冷凍莓果相關飲食史。

疾管署副署長羅一鈞接受媒體聯訪表示，今天新增1例疑似通報案為北市70多歲女性，3月時購買並食用好市多冷凍藍莓，這名個案也是在好市多通知的名單上，她在這個月開始出現紅疹症狀就醫，醫師通報採檢，結果出爐是陰性。

疾管署統計，自4月28日至5月11日下午3時，累計通報6例急性A肝，且發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，經檢驗均為陰性、排除急性A肝，目前國內累計通報的6名個案為台北市2例、新北市1例、高雄市3例，將持續監測到6月底。

另外，衛福部食品藥物管理署公布，自4月28日至5月11日，科克蘭冷凍莓果類產品回收總量已達4萬842.89公斤，以冷凍綜合莓最多，共2萬1712.68公斤，其次為冷凍藍莓回收1萬8188.53公斤，冷凍草莓有941.68公斤回收。

食藥署也在「好市多冷凍莓果驗出A肝專區」公布後市場輸入冷凍莓果收驗結果，共抽驗70件，其中18件結果為陰性、52件檢驗中，目前暫時沒有發現其他陽性檢驗結果的冷凍莓果類產品。