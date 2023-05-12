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曝護理師職業率下降原因 侯友宜：政府須嚴肅以待

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜稍早在臉書發文感謝護理師。圖／取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜稍早在臉書發文感謝護理師。圖／取自侯友宜臉書

今是國際護理師節，新北市長侯友宜稍早在臉書發文感謝護理師，並提到護理師執業率下降背後的原因，表示不僅是疫情影響，長年高風險、高壓力、過勞、薪資等問題，也是政府須嚴肅以待的事，有效改善護理師的職場環境，提升全民對於醫護專業敬意，才能成為護理師最有力後盾。

侯友宜表示，藉由這個日子要一同向所有的護理師致敬，這幾年的疫情中，醫護人員如同南丁格爾穿梭在戰場，面對威脅生命的病毒，毫無畏懼，一心守護全民的健康，以專業能力與救人的信念，成為新北市、全台灣最堅強的堡壘。

侯友宜指出，除了感謝外，面對護理師執業率不斷下降，背後的原因不僅是疫情的影響，長年高風險、高壓力、過勞、薪資等問題，也是政府必須要嚴肅以待的事，有效改善護理師的職場環境，提升全民對於醫護專業的敬意，才能成為護理師們最有力的後盾。

護理師 疫情

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