國際護師節力挺和平醫院 中正萬華里長盼卸專責醫院重責

今天512國際護師節，北市中正、萬華20多位里長在北市聯醫和平婦幼院區發聲，高舉「我挺和平醫院」、「落實健康平權」等標語，盼政府使其卸下專責醫院的重擔，重新檢視醫療照護資源、把和平醫院還給社區。北市衛生局長陳彥元說，市長蔣萬安聽到地方聲音，市府將與專家學者討論、和中央協調，若要另設專責醫院，一定會與附近居民溝通。

北市聯醫和平婦幼院區前身為和平醫院，2003年因SARS疫情而封院、暫停所有醫療業務，後來與市立醫院整合，平時為綜合醫院，配合衛生署疫情啟動成「感染症專責醫院」。該院區是台北區傳染病防治網應變醫院，2020年新冠肺炎爆發，啟動應變計畫，收治確診病人，嚴重衝擊中正、萬華區民眾的急性醫療就醫權利。

今年疫情趨緩，中正、萬華區里長今天512國際護師節在和平院區發起訴求，「要求和平醫院還給社區，不要再當防疫專責醫院」，盼政府正視地方醫療需求。31名里長連署響應，至少20人到場，北市議員郭昭巖、應曉薇、徐立信、吳沛憶等民代也現身力挺。

「我們站在這裡，絕對沒有要抗爭，只有一個信念『挺和平』。」中正區忠勤里方荷生表示，大家是和平人，過去受到和平醫院非常大的照顧，盼政府能有一個專責醫院，平時訓練，災變或疫情來時，可徵調聯醫的醫療人員，也讓和平醫院能維持地區醫院功能。

中正區里長聯誼會長陳木松說，這些年來政府沒有前瞻性好好來規劃專責醫院，和平醫院在病房不足之下，中正萬華失去很多寶貴生命。萬華區里長聯誼會長洪化天表示，萬華只要車禍或救護車載病人送醫，第一個就送和平醫院，但病房有時不足，真是有苦難言。南門里郭有賢說，和平醫院醫護人力缺少，目前病床短缺160至200床。

議員吳沛憶表示，過去都是由和平醫院獨力支撐應變醫院的負擔，使得社區醫療需求受到排擠效應。應曉薇說，從SARS到新冠肺炎，中央可做但沒做的是，台灣專責防疫醫院在哪裡，呼籲政府及早規劃。

郭昭巖說，和平醫院是專責防疫醫院，防疫貢獻非常大，但應給在地居民有更多醫療服務，也讓醫護人員多一點喘息機會。中央應思考如何增加防疫專責醫院，而不是把擔子讓和平醫院扛。

衛生局長陳彥元表示， 衛生局會和專家學者討論、與中央協調，若政策仍指定北市一家專責醫院、決定和平醫院不做專責醫院，就會調整方向並另覓新處設置。市府現有多處土地規劃用途，未來若有機會新建醫院如在非人口密集區，也一定會與所在地附近居民、民代溝通。