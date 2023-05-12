123個觀光亮點即起開放票選 投票再抽旅遊金、星級旅宿

台灣國境解封，交通部觀光局結合各部會及地方政府舉辦「觀光亮點獎」評選，共42個政府機關、123個景點及體驗活動報名參選，即日起至6月30日開放民眾票選出18個台灣創新亮點及多個特色亮點獎項，鼓勵國人及國外遊客享受深度旅遊。活動期間每投1票就可獲得1次抽獎機會，獎項包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等。

交通部主任秘書黃荷婷表示，為協助觀光產業界調整體質、推動數位發展，及進行區域內觀光資源盤點，未來交通部、觀光局都可以與地方政府合作，提供業界有力支援。3年疫情期間，許多觀光旅遊地區在硬體設施和軟體活動優化升級，希望票選活動吸引民眾關注更多新鮮有趣的體驗遊程。

觀光局說，「觀光亮點獎」評選分為生態、文化及樂活三大類，每一類再分為「活動暨體驗組」及「設施暨景點組」等2個組別。第一階段採全民票選及專家書面審查，每組選出前6名後再由專家學者到現地勘察，評選出各組前3名，獲獎亮點除了可由觀光局進行國內宣傳外，也能獲得國外媒體踩線機會。

觀光局表示，「觀光亮點」活動網站票選於今天開跑，民眾只要用LINE登入就能投票，共有三大類6個組別，每天可以投6票。為了鼓勵民眾投票，每投1票就可獲得1次抽獎機會，獎項包含觀光亮點體驗首發團、旅遊金、星級旅宿等，預計9月舉辦公布得主記者會及微策展，並陸續舉辦「體驗特派員」、「觀光亮點壯遊記」等線上活動。