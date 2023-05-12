「觀光亮點獎」票選開跑 黃偉哲呼籲大家投票支持台南

許多人一早起床都要喝上一杯咖啡，才能有精神地面對一整天的工作，不過咖啡喝太多恐怕導致反效果，腎臟科醫師洪永祥分享，曾有一名患者從一天喝兩杯黑咖啡到四杯喝咖啡，卻仍無法達到提神作用，反而特別想睡覺，主要就是因為黑咖啡會利尿，進一步造成缺水，後來該患者改喝白開水，提神效果就非常有效。

2023-05-12 13:02