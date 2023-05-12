「觀光亮點獎」票選開跑 黃偉哲呼籲大家投票支持台南
交通部觀光局「觀光亮點獎」票選活動今天開跑第一階段到6月30日。台南市政府推出「月津港燈節及月之美術館」、「台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」3項提案，分別將角逐「文化類-活動暨體驗組」、「文化類-景點暨設施組」及「樂活類-景點暨設施組」獎項。
市長黃偉哲表示，台南觀光資源、活動與建設多元：呼籲大家踴躍投票、「唯一支持台南特色活動與景點」，歡迎大家來台南實地體驗不同景區特色。
「觀光亮點獎」民眾在活動網站以個人LINE帳號登入成功即可線上投票。每個Line帳號每日可於6個主題分組各投下最喜歡的1票，每投1票即可獲得1次抽獎機會。活動票選網站(https://spotlightaward.taiwan.net.tw/)。
「月津港燈節及月之美術館」投票網址：https://reurl.cc/o0GKdM
「臺南山上花園水道博物館」投票網址：https://reurl.cc/Ge0a4G
「臺南運河金色流域」投票網址：https://reurl.cc/n7gDOd
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