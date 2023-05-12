屏基設立乳房醫學中心 乳癌病友不再躲藏安心就診

屏東基督教醫院乳房醫學中心今開幕啟用，提供乳癌篩檢、微創切除手術、放射治療、個案追蹤等服務，專屬的就醫空間具隱密性、安全性；副院長劉思源表示，台灣乳癌發生率逐年增高，病發年齡也較國外要低，對女性而言，乳癌就醫的心理障礙相較其他疾病要高，因此規畫專屬整合治療中心，讓婦女放心就診。

劉思源表示，婦女面對乳房疾患，總有些諱疾忌醫，或逕自尋求民間偏方延誤治療時機，因此設立中心，配置獨立專屬候診區，附設乳房超音波室、門診化療區，每個診間都配置乳房超音波儀器，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼、壓力與來回就醫的困擾，提供更友善的看診空間及治療環境。

依據世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）統計，乳腺癌已取代肺癌成為全球最常診斷出的癌症，國健署癌症登記報告也顯示，台灣乳癌發生率從2000年的每10萬人口39.6人，到2020年提升至每10萬人口82.1人，20年來成長2倍。

屏基乳房外科主治醫師李靜枝指出，屏基從2007年開始進行乳癌個案管理追蹤，總收案人數1189人，從2020到去年間，屏基新診斷乳癌人數就達344人，顯見地方醫療需求。

她說，雖然乳癌發生率高，但治癒率也高，早期乳癌治癒率達9成以上，婦女只要定期接受乳房攝影檢查，早期發現、早期治療、定期追蹤，其實乳癌並不可怕。