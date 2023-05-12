響應澎湖花火節 七美嶼燈塔限時2天開放參觀、看煙火

澎湖七美嶼燈塔園區因腹地不大且存在高低落差，為確保遊客安全，平時無對外開放。配合澎湖國際海上花火節七美場次，七美嶼燈塔園區將於5月24日、25日上午9點至晚間6點限定開放，讓民眾進入燈塔園區，近距離觀看燈塔及煙火。

航港局表示，1939年完工的七美嶼燈塔別名南滬燈塔，塔高8.3公尺、燈高40.8公尺、公稱光程11.3浬，位於澎湖縣七美鄉的南角崖頂上，是日本人在台灣興建的最後一座燈塔，因面向南方漁產資源豐富的「南淺漁場」，對於地方漁業發展有極大的貢獻。

航港局指出，七美嶼燈塔塔身為鋼筋混凝土白色圓塔結構，外觀簡潔，配有五等電燈，燈塔基座與發電機室相連，目前僅配置1名管理人員負責燈器維護，因澎湖南海尚有東吉嶼及花嶼二處燈塔，必要時還需支援相關維護工作。

航港局表示，由於七美嶼燈塔園區腹地不大且存在高低落差，平時無對外開放。此次為了響應海上花火節離島七美場活動，限時開放遊客入園參觀。另也提醒前來參訪的遊客，進入燈塔園區時應遵循園區內的安全指示，同時留意高低落差，注意自身安全。