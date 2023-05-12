台灣高鐵推28班次大學生暑假返鄉5折車票 5月15日凌晨開搶

因應暑假即將到來，台灣高鐵公司推出大學生返鄉優惠，6月12日至18日除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，5月15日凌晨0時起依照訂位時程陸續開放購票。

高鐵公司表示，大學生暑假返鄉5折優惠列車6月12日至18日每天各開2班南下、北上列車，南下列車為上午10點的817次、及晚上8點的857次；北上列車則為上午10點25分的818車次、晚上8點25分的858車次。除可透過高鐵網路訂票系統預訂，也能利用T Express行動購票App、便利商店及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

高鐵公司提醒，使用優惠的大學生，乘車時需攜帶本人有效學生證正本，若學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明若採電子版方式，需於進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。