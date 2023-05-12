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藥師怨連灌4杯黑咖啡卻超累！ 醫師要他改喝「這個」更提神

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議，喝咖啡若無助提神，可改喝白開水。圖片來源/ingimage
醫師建議，喝咖啡若無助提神，可改喝白開水。圖片來源/ingimage

許多人一早起床都要喝上一杯咖啡，才能有精神地面對一整天的工作，不過咖啡喝太多恐怕導致反效果，腎臟科醫師洪永祥分享，曾有一名患者從一天喝兩杯黑咖啡到四杯喝咖啡，卻仍無法達到提神作用，反而特別想睡覺，主要就是因為黑咖啡會利尿，進一步造成缺水，後來該患者改喝白開水，提神效果就非常有效。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中分享，曾有一名身為藥師的男性患者原本一天喝兩杯黑咖啡就能整天保持好精神，後來卻得喝到四杯黑咖啡，但仍腦袋混沌，甚至差點將降血糖藥物開給無糖尿病的患者，此外，該患者小便泡泡也變多，讓他擔心是腎臟有異而掛號。

洪永祥表示，該名患者檢查後都沒有異狀，只有小便很濃縮，他推測是缺水導致，他指出，很多上班族下午都特別想睡覺，主要就是因為剛吃完飯，血液跑到消化系統，還有脫水影響。

洪永祥解釋，黑咖啡有利尿的作用，喝太多導致下午血液變得很濃稠，英國研究也指出，年輕人大腦皮質會因為缺水萎縮，神似阿茲海默的病症，不過只要補充水分，大腦皮質就會再度膨脹、恢復元氣。

洪永祥建議該患者「下午疲勞別喝咖啡，改喝兩杯白開水，先後各喝250毫升」，一個月後該患者回診告訴他「超有效，白開水比黑咖啡更提神」，洪也建議，若喝咖啡無助提神，下午可改喝500毫升白開水，會更有效果。

咖啡 上班族

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