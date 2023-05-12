外傳他的學生將掌農糧署？陳吉仲：人事都是不實揣測

台北農產運銷公司6月將進行改選，近日傳出，農委會將失去北農人事主導權，北農現任總經理翁震炘將回農委會擔任技監或參議，也傳出農委會主委陳吉仲的學生、現任台動發董事長洪忠修，將在今年中接任即將退休的農糧署長胡忠一，所空下的職位；陳吉仲今天表示，有關北農的人事，都是不實揣測。

陳吉仲今天參加林務局「國土生態綠網圖資」發布記者會。陳吉仲說，所有的人事都是不實的揣測，北農6月改選，過去農委會跟台北市政府密切合作，農委會在北農裡面創造了許多的佳績，包括蔬菜水果因為有冷鏈，所以蔬菜的價格因品質提升，比如說，5年前平均價格每公斤24元，現在32元；過去的水果5年前平均35元，現在49元，就是因為冷鏈品質做好。

陳吉仲表示，大台北地區的所有的消費者，去年知道北農提供的產銷履歷跟有機占了4成5，北農也推了預約拍賣的交易制度，北農也目前正在積極改建，甚至因為配合農委會推動質譜儀快篩，加上市政府要求的實名制，讓提供的蔬菜水果都是安全，這績效很樂意持續跟台北市政府來密切的合作。

至於相關人事，陳吉仲說，等改選完後才會來確定。

北農的股權架構農委會與台北市政府各占22.76%，農產品販運商及其他占20.19%，青果社占9.48%，各級農會占24.81%；也就是公股45.52%，民股54.48%；三年改選一次，外傳北市府、販運商、以及農會結合，重新拿回北農主導權，也就意味著農委會將失去主導北農的權力。

依照過去慣例，台北市政府派任北農董事長，農委會派任北農掌握實權的總經理，目前北總經理翁震炘，原為農委會農金局副局長，創下公務人員去民股公司擔任總經理的弔詭先例。

同樣職位爭議，也發生在陳吉仲的學生洪忠修身上，洪忠修原本是屏東科技園區主任，也借調至號稱「百分之百民間公司」的台農發擔任董事長，當時這兩個人事案，都引起爭議，但農委會都說符合規定。