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營養師提醒冰箱不能殺菌 戒掉囤食物吃得更健康

中央社／ 台中12日電

台中大甲李綜合醫院營養師江國銓說，冰箱不能殺菌，食物放冰箱還是會腐敗，提醒戒掉囤食物的習慣，才能吃得更健康。

李綜合醫院今天發布新聞稿，江國銓表示天氣逐漸轉熱，保存食物更要小心，即使放入冰箱也會壞。一般家用冰箱的冷藏溫度約為攝氏0度至7度，冷凍庫溫度約為零下12度到零下18度，冷藏及冷凍雖可抑制大多數細菌及微生物生長，但無法殺死牠們。

江國銓說，食物放在冰箱內有許多外在因素會影響冷藏與冷凍的品質，造成食物提早腐敗，例如冰箱內的食物塞到滿出來，每次找食物都先翻過一輪後才拿出來，或是冰箱常常開開關關、食材堵住出風口等行為，這都很容易造成食材變質腐壞。

他指出，食物放冰箱也有保存期限，生鮮魚貝類時間最短，冷藏大約1到2天、冷凍最多2到3個月；雞鴨鵝等家禽肉類冷藏不超過4天、冷凍最多9個月；豬牛羊等家畜肉類冷藏不超過5天、冷凍不超過12個月；蔬菜類冷藏約3到7天，生鮮雞蛋不超過2週。

江國銓建議，買較多的食材放冷凍保存時，先分裝小包裝並確實密封好，因為食物冷凍後退冰，過程中容易有細菌生長，可利用標籤貼在包裝上分辨食材與採買時間。食材若冰在冰箱太久，營養成分會隨時間流失、也會腐壞，口感更是不好，吃了對身體沒有補充營養，恐怕還不健康。

他表示，細菌能快速生長繁殖的溫度落在7度到60度之間，因此，如果食物沒有吃完，還在燙手的溫度就該冰起來，避免細菌過度生長。最好要定時清理冰箱，把過期食品丟掉，才能讓食物新鮮又安全。

冰箱 生鮮

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