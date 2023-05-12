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有信心成為首屆農業部長？陳吉仲回應了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今天參加林務局「國土生態綠網圖資」發布記者會。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲今天參加林務局「國土生態綠網圖資」發布記者會。記者彭宣雅／攝影

農業部組織法預計下周將三讀通過，農委會主委陳吉仲可望成為首屆農業部長，他是否有信心？陳吉仲今天沒有正面回應，他說，農業部成立重要的是回應35年前農漁民的期待，期待大家去檢視農業部的組織架構，有沒有可以具體解決農業問題。

陳吉仲今天參加林務局「國土生態綠網圖資」發布記者會，會前接受媒體採訪時，做以上表示。

農業部組織法團可望在下周將三讀通過，是否有信心擔任第一屆農業部長？陳吉仲說，他覺得比較重要的是，回應35年前所有農漁民的訴求成立農業部，在蔡英文總統跟立任的院長、副院長的支持底下，立法院昨天也進行朝野協商，感謝所有朝野政黨委員，讓農業部可以盡快的成立。

陳吉仲說，他希望大家可以關注這個議題的重點是回應了所有的農漁民的期待，第二個這樣的農業部的組成，是不是可以讓未來解決更多問題，而且可以讓農業往前走。

他表示，他今天來林務局參加國土綠網圖資記者會，未來林務局會變成林業及自然保育署，所有的自然保育的工作，不管在深山、平地，甚至到整個生態多樣性，都是在自然保育署裡完成。

陳吉仲說，這是更重要的工作，所以期待大家去檢視農業部的這個組織架構，有沒有可以具體解決這些重要的問題，如氣候變遷對我們的影響，以及淨零等議題。

陳吉仲 漁民 記者會

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