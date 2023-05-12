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走過那「疫」年 李綜合醫院慶祝護理師節分享抗疫點滴

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
李綜合醫院舉辦護理師節活動，董事長李順安率醫療團隊一起慶祝，現場還準備蛋糕，分享疫情過後甜甜的心情。圖／院方提供
李綜合醫院舉辦護理師節活動，董事長李順安率醫療團隊一起慶祝，現場還準備蛋糕，分享疫情過後甜甜的心情。圖／院方提供

今天5月12日是護師節，本月1日COVID-19改列第四類傳染病，疫情也宣告正式解封。苑裡李綜合醫院為了慰勞辛苦的護理人員，睽違3年再度舉辦護師節慶祝活動，以「走過那疫年」為主題，分享抗疫點滴，也彼此相互鼓勵。

一提到當時疫情最緊張的時刻，護理師們備感心酸，有人遭受異樣眼光，還有人一度認為「我入錯行業了嗎？」。專責病房護理長林玉珍說，自己家人因罹患癌症而念護理，入行當護理師15年，沒想到這3年來遇到疫情，在疫情一開始不敢讓小孩老師、同學知道職業，遭受外界異樣眼光，為了保護家人，以醫院為家，只能透過視訊跟小孩聯繫，壓力大到每次掛掉電話後，擦掉眼淚繼續工作，覺得備感心酸。

活動一開始，播放「走過那疫年」影片，內容從疫情開始到結束，各醫療團隊為病患付出的身影，包括穿隔離衣篩檢、大型接種疫苗、視訊看診、民眾送愛心等，讓在場百位醫療團隊人員點滴在心頭，現場也頒獎給優良的護理人員。

李綜合醫療體系董事長李順安感謝醫療團隊的努力與付出。他說，之前看到活動要舉辦的公文，覺得很感動，因為3年來都沒舉行，是個很有意義的活動；今年初與台中榮總醫療策略聯盟後，提升了苗栗地區醫療資源不足，未來會更密切與中榮合作，照顧在地鄉親，守護民眾健康。

護理部主任王紅英表示，護理師節活動從108年以後就沒再舉辦，疫情從109年1月24日起開始管制，直到4月30日結束，經歷過1194天的時間，期間護理人員彼此關懷，加油打氣。她以「出生入死、風雨的日子」形容抗疫的日子，也深深的一鞠躬，感謝所有護理同仁的協助與辛勞，讓大家一路挺過來。

急診護理長詹心怡說，擔任護理師已逾20年，入行時剛好遇到SARS，憑著一股「憨膽」跟著一起做，根本不會畏懼，但是疫情這3年來，卻讓她打擊很大，不僅要面對病患，更要面對當時未知的疫情發展，要顧好病患、注意用藥安全、安撫心情，還要面對咆哮或辱罵。

李綜合醫院護理長林玉珍(左)、詹心怡(右)在護師節分享抗疫點滴，也彼此相互鼓勵。圖／院方提供
李綜合醫院護理長林玉珍(左)、詹心怡(右)在護師節分享抗疫點滴，也彼此相互鼓勵。圖／院方提供

疫情 護理師 團隊

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