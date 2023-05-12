「完美貓型機器人」登場！網挺哆啦A夢：新的不過是人類換個貓頭而已

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文／林子洵

日本動畫《哆啦A夢》是許多人童年的回憶，更是不少人心中的神作。今年哆啦A夢推出最新劇場版《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》，今年3月於日本上映，而電影中出現的新版貓型機器人「索尼亞」，也意外引起網友討論。



完美貓型機器人「索尼亞」登場

《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》在日本上映後，新登場的貓型機器人「索尼亞」是空中理想鄉的守護者。與哆啦A夢相比起來較為高挑，但在介紹中稱其為「完美貓型機器人」，並由則是由傑尼斯事務所旗下男團「King & Prince」成員永瀬廉擔任配音。

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《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》故事主要講述哆啦A夢與大雄他們，透過「時光齊柏林飛船」前往天空中一個幸福的居住理想國，為了尋找到許多冒險家夢寐以求的亞特蘭提斯和龍宮城等夢幻烏托邦，哆啦A夢與大雄他們在天空展開了一段冒險。

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網表示：「沒特色，就是人類換個貓頭而已」

而新版的完美貓型機器人曝光後，也引起網友討論，紛紛留言表示「哆啦A夢可愛多了」、「這造型沒特色吧？」、「哆啦A夢萌就贏了」、「這隻新貓根本沒特色，就是人類換個貓頭而已」、「無聊到爆的設定，外型也很無聊」。

不少網友認為「哆啦美才是最完美的貓型機器人」、「哆啦美就很完美了」、「哆啦美才是完美機器貓吧！全劇中她的反應，思考怎麼運用道具、處事能力都勝過哆啦A夢很多」，另外有粉絲表示「角色在設計上要有缺點 ，這樣才有許多梗可以玩」、「哆啦a夢就是這批機器人裡面的瑕疵品啊」。

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