快訊

陳致中入獄第二天早餐吃這些！首晚沒室友陪還做了這件事

整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

「請支援收銀」！柴山獼猴逛全聯 手拿香蕉準備開吃

「完美貓型機器人」登場！網挺哆啦A夢：新的不過是人類換個貓頭而已

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：Twitter/@doraemonChannel

文／林子洵

日本動畫《哆啦A夢》是許多人童年的回憶，更是不少人心中的神作。今年哆啦A夢推出最新劇場版《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》，今年3月於日本上映，而電影中出現的新版貓型機器人「索尼亞」，也意外引起網友討論。

完美貓型機器人「索尼亞」登場

《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》在日本上映後，新登場的貓型機器人「索尼亞」是空中理想鄉的守護者。與哆啦A夢相比起來較為高挑，但在介紹中稱其為「完美貓型機器人」，並由則是由傑尼斯事務所旗下男團「King & Prince」成員永瀬廉擔任配音。

image source：Twitter/@luckyrr991

《哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》故事主要講述哆啦A夢與大雄他們，透過「時光齊柏林飛船」前往天空中一個幸福的居住理想國，為了尋找到許多冒險家夢寐以求的亞特蘭提斯和龍宮城等夢幻烏托邦，哆啦A夢與大雄他們在天空展開了一段冒險。

image source：Twitter/@doraemonChannel

網表示：「沒特色，就是人類換個貓頭而已」

而新版的完美貓型機器人曝光後，也引起網友討論，紛紛留言表示「哆啦A夢可愛多了」、「這造型沒特色吧？」、「哆啦A夢萌就贏了」、「這隻新貓根本沒特色，就是人類換個貓頭而已」、「無聊到爆的設定，外型也很無聊」。

不少網友認為「哆啦美才是最完美的貓型機器人」、「哆啦美就很完美了」、「哆啦美才是完美機器貓吧！全劇中她的反應，思考怎麼運用道具、處事能力都勝過哆啦A夢很多」，另外有粉絲表示「角色在設計上要有缺點 ，這樣才有許多梗可以玩」、「哆啦a夢就是這批機器人裡面的瑕疵品啊」。

延伸閱讀

小慧太狂了！台灣21歲「笑顏爆食少女」晉級世界大胃王8強　打破赤坂女王紀錄

同住酒店三晚！楊洋傳熱戀小8歲「清純絕美女星」　站姐再爆浪漫滑雪照

You are my celebrity！IU又爆抄襲風波　投訴人上警局告發　「6首名曲」都遭殃

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

哆啦A夢 日本

延伸閱讀

浣熊擠成一團搶著被餵食…只有牠退得遠遠的「逆向操作裝乖」成功獲得點心

北市教師研習 柯南式讀報、寫SDGs教案

影／穩賺不賠超老梗 蘆洲男匯9萬2投資 被騙報警

8成工作將在數年內被AI取代？專家：這並非壞事

相關新聞

周日各地有雨 賈新興：台南至屏東一帶及台東較大雨勢

周末天氣將逐漸轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天午後北部山區、中投嘉山區及宜花東山區有局部...

周日鋒面影響台灣 吳聖宇：母親節留意降雨降溫

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到華南雲系東移的影響，今天清晨各地的雲量偏多，有些地方...

晴熱天氣上看32度 吳德榮：周日梅雨季第二波鋒面到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地多雲時晴，天氣持續穩定，偶有稀疏的中...

病患指數全正常！護理師1句「怪怪的」 醫一驗驚：急轉加護病房

今(12)日是國際護理師節，有醫師就分享，某天值大夜班時突然接到護理師來電，表示在觀察室的患者各項指數都正常，但仍覺得對方「有一點怪怪的」，沒想到醫師抽血檢查後竟發現患者出現心肌梗塞情況，趕緊連絡心臟科加護病房，最後順利救了患者一命。

有信心成為首屆農業部長？陳吉仲回應了

農業部組織法預計下周將三讀通過，農委會主委陳吉仲可望成為首屆農業部長，他是否有信心？陳吉仲今天沒有正面回應，他說，農業部...

走過那「疫」年 李綜合醫院慶祝護理師節分享抗疫點滴

今天5月12日是護師節，本月1日COVID-19改列第四類傳染病，疫情也宣告正式解封。苑裡李綜合醫院為了慰勞辛苦的護理人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦