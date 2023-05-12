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韓劇心動金句！「現實中最想聽到的台詞」第一名網回應超爆笑

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

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文／李羿嫺

有時看韓劇會對主角說的告白台詞感到心動，有些浮誇、狗血的台詞則是連演員都覺得羞恥，許多甚至成為經典金句。一名南韓網友就發文問「現實中最想聽到的電視劇台詞第一名」，超過1.4萬人轉發，引起熱烈討論。

現實中最想聽到的台詞？上萬人笑翻轉發

日前一名南韓網友在推特寫下，「現實中最想聽見的戲劇台詞第一名：收下這筆錢給我像死老鼠一樣安靜過活」，沒想到意外引起回響，許多人轉發回應也十分逗趣，「這就是確認金額前最心動的台詞」、「老鼠算什麼？我可以活得像回到冰河時代」、「吱吱吱」、「我有自信可以一輩子待在家裡」。

不少韓劇會出現拿錢要求分手的劇情，有網友還延伸狀況補充，「好想跟《秘密花園》一樣收下錢後說說看『每個月都會給嗎』」、「看是要潑我水或拿泡菜打我臉都可以，只要多給錢就OK」。

韓劇狂輸出心動金句！「現實中最想聽到的台詞」網回應超爆笑
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韓劇狂輸出心動金句！連演員都覺得超肉麻

韓國知名編劇金銀淑創作出許多大熱韓劇，包括《黑暗榮耀》、《太陽的後裔》、《鬼怪》等，其中也許多讓劇迷印象深刻的台詞，不過有些金句卻被演員吐槽有夠肉麻。就有網友整理「連演員都覺得堂皇的金銀淑台詞」，像是《鬼怪》中孔劉和金高銀告白時曾說：「和你在一起的所有時間都很耀眼。」

孔劉在接受採訪時表示：「看來我確實是老了，沒辦法一次就理解台詞。我常問李棟旭，覺得這台詞好笑是對的嗎？我好像找不到感覺了。」

韓劇狂輸出心動金句！「現實中最想聽到的台詞」網回應超爆笑
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《太陽的後裔》中宋仲基吃醋時對宋慧喬說：「這個男人、那個男人，擔心的男人是不是太多了？別那麼多情，姜醫生從此只擔心我就好了。」
劇中飾演男二的晉久也曾在採訪中透露：「宋仲基個性很有男人味，看了劇本偶爾會聯繫我。有次他說：『哥，有一句不像話的台詞。』」

韓劇狂輸出心動金句！「現實中最想聽到的台詞」網回應超爆笑
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還有經典的「戀人三部曲」的《巴黎戀人》中，李東健深情告白：「這裡面有你。」沒想到當時令萬千少女心動休克的台詞，李東健卻在上節目時慌張表示，「不是，人⋯⋯人能說這種話嗎？」

網友也紛紛表示，「反應真的太搞笑了」、「但每個都消化地恰到好處，好神奇」、「結果大部分都成了流行語」、「這裡面有你，現在再看真的很好笑」、「雖然無法理解，卻都演出來了」、「對台詞的時候肯定很羞恥吧哈哈哈」。

韓劇狂輸出心動金句！「現實中最想聽到的台詞」網回應超爆笑
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