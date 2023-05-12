省20分鐘！台中慈濟醫院自動調配藥櫃上線 不必往返急診與藥局

台中慈濟醫院自動調配藥櫃（Automatic Dispensing Cabinet，ADC）在急診室正式上線，放置急診常用藥品，護理人員可在3到5分鐘內取出藥品即刻處置，大幅縮短治療時間，提高病人安全品質。急診護理長廖宜芸說，使用自動調配藥櫃後，每位病人大約可節省15到20分鐘等候時間。

「醫生，我好痛！」「我孩子高燒不退，能不能快一點！」對急診病人及家屬來說，分秒等待都度日如年。急診治療區到藥局領藥窗口雖距離不遠，但每趟往返花費的時間，病人感覺還是太慢了。

台中慈濟醫院改善取藥流程，急診室引進自動調配藥櫃，放置常用藥品。醫生看診完，處方訊息直接傳到藥局，藥師只要一鍵確認，急診室護理師就可直接在自動調配藥櫃取藥、給藥。

護理長廖宜芸是第一線急診人員，他表示使用自動調配藥櫃後，每位病人大約可節省15到20分鐘等候時間。

藥學部藥劑科主任李雅蓁表示，傳統給藥流程，藥師必須在短時間內處理好藥品，再由傳送人員送回急診護理站，除影響藥事服務品質也影響病人的就醫品質。