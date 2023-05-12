病患指數全正常！護理師1句「怪怪的」 醫一驗驚：急轉加護病房

今(12)日是國際護理師節，有醫師就分享，某天值大夜班時突然接到護理師來電，表示在觀察室的患者各項指數都正常，但仍覺得對方「有一點怪怪的」，沒想到醫師抽血檢查後竟發現患者出現心肌梗塞情況，趕緊連絡心臟科加護病房，最後順利救了患者一命。

馬偕急診外科主任白永嘉在臉書粉專發文，表示自己某天值大夜班時，白天班的同事交接一名待在急診留觀室的男性病患，患者有嚴重胃痛，但各項指數皆正常，需等到隔天進行胃鏡與超音波檢查。

然而，深夜時他卻突然接到護理師的電話，對方詢問「白醫師你要不要來看看他」，並表示雖然數值都正常，但患者仍舊很不舒服，「還是覺得他有一點怪怪的」，怎料再次抽血檢驗後發現該患者為非ST段上升心肌梗塞，立刻聯絡心臟科加護病房，最終患者也順利康復。

白永嘉透露，事後他收到家屬的感謝，但他與家屬坦言「你們真的要謝謝護理師」，是因為護理師的細微觀察才讓該問題被發現，並感性表示「醫師、護理師、檢驗師、放射師、藥師…都是一個團隊，缺一不可，成功醫療結果要靠團隊的每一個人」。