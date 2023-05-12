指標性作用 鄭明典：關注孟加拉灣氣旋發展

孟加拉灣通常4月底5月初會有氣旋發展，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，為什麼我們要關心孟加拉灣的氣旋發展？氣旋發展，強烈的對流和潛熱釋放帶動上升氣流，加強低層氣流輻合，進一步加強夏季風的推進。等到氣旋登陸，這股加強的季風氣流便可進一步向華南及南海挺進。

鄭明典說，從天氣預報的角度來看，氣旋發展的動力，強烈對流極伴隨的潛熱釋放，這部分過程複雜，模式尚無法完全掌握。因此氣旋發展區常是模式誤差的重要來源。

鄭明典曾表示，北印度洋夏季西風的建立過程，通常都是由孟加拉灣出現低壓環流開始，熱帶氣旋在南亞夏季風建立過程會有指標性的作用。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇昨天也在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，孟加拉灣南部的熱帶氣旋正逐漸發展，隨著它的北上，相關的低壓環流也將帶動西南季風在15日左右正式進入南海，應該是今年第一次，象徵著往今年梅雨的環境又更近了一步。