周日各地有雨 賈新興：台南至屏東一帶及台東較大雨勢

周末天氣將逐漸轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天午後北部山區、中投嘉山區及宜花東山區有局部短暫雨，周日至下周一清晨受鋒面影響各地有雨，台南至屏東一帶及台東有較大雨勢，下周一白天嘉義以北轉多雲，午後花東有局部短暫雨。

賈新興說，下周二清晨宜花東沿海有局部短暫雨，午後花東及南投以南山區有局部短暫陣雨，下周三午後南投以北有局部短暫陣雨 。

賈新興說，下周四中午微弱鋒面通過，午後西半部有短暫陣雨，下周五午後南投以北山區及花蓮山區有局部短暫陣雨，下周六至21日清晨西半部沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。