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周日鋒面影響台灣 吳聖宇：母親節留意降雨降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
周日鋒面通過台灣上空，逐漸往東往南移動，各地有短暫陣雨的天氣，預報資料來看雨勢並不大，但是下雨的機會高。本報資料照片
周日鋒面通過台灣上空，逐漸往東往南移動，各地有短暫陣雨的天氣，預報資料來看雨勢並不大，但是下雨的機會高。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到華南雲系東移的影響，今天清晨各地的雲量偏多，有些地方還有零星降雨的狀況出現。不論是雲層的厚度還是水氣量看來都有比昨天再增多一些，預報資料看起來今天各地都可能有些局部零星的下雨機會。

不過，他說，雨勢都不大，山區因為地形的作用，下雨機會比平地要來得高，建議大家外出可以帶著雨具備用。溫度方面會顯得有些悶熱，北部、東半部白天高溫26-28度，中部、南部高溫可以到28-30度或以上，悶熱的感覺又更為明顯。

吳聖宇表示，明天位於華南沿岸的鋒面逐漸接近，白天期間下雨的狀況仍然不多，各地以多雲到陰的天氣為主，偶有局部短暫陣雨。天氣型態跟今天有些類似，要等到周六深夜之後隨著鋒面逐漸抵達，水氣更為增多，各地下雨的狀況才會陸續開始出現。

周日母親節，吳聖宇說，當天鋒面通過台灣上空，逐漸往東往南移動，周日晚間來到台灣東南方海面到巴士海峽一帶。鋒面通過的過程中，各地有短暫陣雨的天氣，預報資料來看雨勢並不大，但是下雨的機會高。

吳聖宇說，明天因為還在鋒面前方，各地仍然是有些悶熱的溫度，北部、東半部高溫25-27度，中部高溫27-29度，南部仍可達30度以上。

他表示，周日鋒面通過加上降雨機會高，各地溫度會稍轉涼，北部、東半部高溫23-25度，中部高溫25-27度，南部受影響最小，但是高溫也可望降到30度以下。雖然冷空氣強度有限，不過伴隨降雨的情況下，還是會感受到轉涼的現象，外出活動仍要留意溫度上的改變。

下周一鋒面逐漸離開，吳聖宇說，南部、花東地區上午期間可能還是有些雲量存在，並且有局部降雨的機會。不過隨著鋒面越來越遠，下午過後天氣也會逐漸穩定下來。下周二、周三天氣相對穩定一些，迎風面東半部有些局部降雨，山區午後也會有局部短暫陣雨。

吳聖宇說，下一波鋒面預期可能在下周四、周五左右接近台灣附近，影響程度還有待觀察。

他表示，目前的預報資料顯示，今年第一次的夏季西南季風進入南海，可能會出現在下周一左右，不過預報的強度看起來並不強，屬於一個和緩型的開端。但是西南季風進入南海，也代表距離台灣梅雨的環境更進了一步，後續西南季風跟北方南下的鋒面配合的狀況值得留意。短時間內應該還不會有典型的梅雨鋒面建立，下旬之後的機會應該會比較高，詳細的時間點仍有待觀察。

周日鋒面通過台灣上空，逐漸往東往南移動，各地有短暫陣雨的天氣，預報資料來看雨勢並不大，但是下雨的機會高。本報資料照片
周日鋒面通過台灣上空，逐漸往東往南移動，各地有短暫陣雨的天氣，預報資料來看雨勢並不大，但是下雨的機會高。本報資料照片

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