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有薪生產準備假 民團疾呼入法

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導

生育改革行動聯盟（簡稱生動盟）最新調查發現，高達六成以上女性及配偶不曾接受產前教育，不到三成孕婦規畫「生產計畫書」；另六至七成產婦生產時會被剪會陰，比例高出美國十倍以上；產後照顧八成更是來自個人家庭，國家支持過少。

生動盟建議，產檢應納入十二小時產前教育、雇主要給予有薪生產準備假，呼籲衛福部支持醫師與助產師合作共照，並於產後六個月內提供跨科團隊產後訪視，以及到府臨托喘息服務。

該項調查對象為近五年曾生產婦女，共二一五七份有效問卷。生動盟表示，國內現行產檢只有兩次由護理師拿著衛教單張指導，過程不到十分鐘，但依國內外研究發現，產前教育至少要十二小時，才能幫助產家做好準備；勞動部也應將「生產準備假」納入性別工作平等法。

國健署副署長魏璽倫指出，過往只找婦產科醫學會討論，相關衛教手冊內容偏向生理數值及醫療風險，缺乏心理及社會面向，將列入重點改善方向。認同應增加產前產前教育時數，會找助產學會討論，將多元場所及資源納入考量。

另調查發現，產後照顧資源高達八成來自個人家庭，產婦最大壓力源前三名為睡眠不足、哺乳、新生兒照顧。泌乳顧問鍾秀靈說，月子中心每天要花上千至上萬元，產家不一定能負擔得起，一個月後的產後回診又緩不濟急。建議衛福部主導跨專業的產後訪視，提供到府喘息服務。

衛福部 醫師 醫學

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