今年首例H1N2v流感 養豬場染疫

國內出現今年首例新型Ａ型流感Ｈ１Ｎ２ｖ個案，為中部十多歲青少女，平時課後常至養豬場觀察豬隻，因出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀，驗出Ｈ１Ｎ２ｖ流感病毒，經治療已康復。衛福部疾管署副署長羅一鈞說，此個案為國內第三例，感染源可能是豬傳人，也可能接觸環境感染，但研判此個案為散發案例，尚無人傳人疫情。

羅一鈞表示，該個案近期無出國旅遊史，今年三月十三日出現不適症狀，流感快篩為Ａ型陽性，且疫調發現，有豬隻接觸史，進一步檢驗並進行基因定序，確定為Ｈ１Ｎ２ｖ流感病毒。

羅一鈞說，我國首例及第二例Ｈ１Ｎ２ｖ流感病毒案例分別為二○二一年四月及二○二二年十月檢出，皆是住在中部未滿十歲女童，家中均從事禽畜養殖業。目前這三起案例未住在同縣市，且養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛路徑都不同，研判無關聯性。

羅一鈞說，Ｈ１Ｎ２ｖ偶有人類感染案例，多為輕症，感染後可使用現有公費抗病毒藥物治療。