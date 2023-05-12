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防感染併發重症 糖友快打4大疫苗

聯合報／ 記者楊雅棠／台北報導
糖尿病者染疫後致重症、死亡風險高，杜思德(左起)、黃建寧、疾管署急性組組長楊靖慧、糖尿病衛教學會理事長王治元呼籲，一定要接種四大疫苗。 記者楊雅棠／攝影
糖尿病者染疫後致重症、死亡風險高，杜思德(左起)、黃建寧、疾管署急性組組長楊靖慧、糖尿病衛教學會理事長王治元呼籲，一定要接種四大疫苗。 記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情延燒三年，各國終於迎來曙光，世界衛生組織（WHO）也宣布解除公衛緊急狀態，但病毒並未消失，中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，根據國際資料，糖尿病患者不僅會感染新冠肺炎，也常感染流感、帶狀疱疹、肺炎鏈球菌等，且併發症嚴重，因此一定要接種四大疫苗。

衛福部國健署統計，全國約200多萬名糖尿病病患，每年以2萬5千名速度持續增加。黃建寧指出，18歲以上國人糖尿病盛行率為11.1%，每年新增的糖尿病患者數字甚至超過新生兒人口。

糖尿病患者因血糖控制不佳及高血糖，免疫力下降，更容易受到其他疾病的威脅。尤其糖尿病患者感染其他疾病後，發生嚴重併發症的風險大增，如糖尿病族群感染流感，可能引起體內發炎反應，出現血糖升高、肺炎、心肌炎、敗血症等併發症。

中華民國糖尿病學會常務理事杜思德表示，糖尿病患者除感染新冠肺炎致重症、死亡風險增加外，糖尿病族群產生帶狀疱疹後神經痛的機率也高於非糖尿病族群約1.5倍，增加63%住院機率；糖尿病患者感染流感後，住院風險增加4倍、死亡率風險增加2倍。

黃建寧說，新冠肺炎三年，民眾逐漸知道預防接種的重要性，尤其糖尿病患者除血糖控制、日常生活作息規律外，疫苗也是提升自我防禦力不可或缺的武器之一。首要建議接種四大疫苗，包括帶狀疱疹、肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗。

糖尿病 新冠肺炎 患者

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