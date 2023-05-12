快訊

獨／談副手？談合作？郭台銘昨晚夜會柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／香港腳沒根治 灰指甲找上門

聯合報／ 文／張桂瓊（桃園市）
現在剪灰指甲時，要多用一點力才能剪斷。圖／張桂瓊提供
現在剪灰指甲時，要多用一點力才能剪斷。圖／張桂瓊提供

小時候家中的室內拖鞋並沒有分彼此，你穿我穿的結果，因家人患有香港腳，我也被傳染了。上大學時，學校安排新生做健康檢查，醫師說我有香港腳，排後面的同學都聽到了，那時真想找個地洞鑽進去。

治療香港腳是長期抗戰，看皮膚科醫師，拿藥膏回家塗抹患部，好了就不再擦藥，卻反覆發作，無法根治。原來要徹底殺死香港腳的黴菌，必須持續塗藥一周以上，且最好是整根腳趾、腳掌及腳側邊都要擦藥，鞋、襪定期噴藥粉消毒，但我沒有徹底做到。

台灣夏天濕熱，穿涼鞋腳也會出汗，若穿皮鞋一定會穿襪子，如此要保持足部通風更難，香港腳就會開始發癢。香港腳最大困擾就是癢，若即時擦藥能獲得控制，我與它相安無事30多年，直到前幾年發現有一根腳趾甲變厚硬化，才發現「代誌大條」，我得了灰指甲。

現在剪灰指甲時，要多用一點力才能剪斷，還好我的灰指甲只有二根，還不算嚴重。反觀婆婆十隻腳趾都是灰指甲，又厚又硬，每次剪腳趾甲要先用熱水泡過，再用專用的剪刀才能完成任務。我不敢幫婆婆剪腳趾甲，除了力氣沒有先生大，也怕不小心剪到肉流血，所以為婆婆剪灰指甲，一向都交給先生處理。

灰指甲不好修剪之外，也會影響足下美觀，若不想讓灰指甲上身，好好治療香港腳才是王道。

香港 婆婆 醫師

延伸閱讀

毛巾發臭成細菌溫床！恐滋生皮膚病 醫曝換新週期

香港腳會自然好嗎？掌握有效治療方式，養成7個好習慣遠離足癬！

影／百萬網紅搭Uber被認出！司機突問「我可以吸嗎？」完事再給9千塊小費

被狗咬到腳趾見骨 他檢查後超感謝：幫我發現這疾病

相關新聞

母親節全台有雨！這日北台灣先變天 低溫僅見「1字頭」

周六鋒面接近，周日母親節水氣最盛，全台有雨。中央氣象局最新預報指出，周日晚間到下周一，北台灣低溫「1字頭」；下周三、四另...

梅雨季第二波鋒面周六逼近 母親節全台整天有雨

把握好天氣，中央氣象局說，梅雨季第二波鋒面周六逐漸接近，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，周日母親節、下周一...

逾6成女性會陰被剪一刀 千人大調查揭台灣母親血淚史

周日就是母親節，台灣生育改革行動聯盟今公布「台灣女人生產經驗大調查」，根據2157名5年內曾經生產的女性之回覆，結果顯示...

今年首例新A流H1N2v中部青少女常去養豬場 尚無人傳人疫情

國內出現首例新型A型流感H1N2v，個案為中部10多歲青少女，平時課後至養豬場工作。疾管署副署長羅一鈞表示，目前尚無人傳...

註銷牌照車輛累計逾226萬 違規駕駛最重可處1萬8000元

公路總局統計，車輛遭註銷牌照，以車輛逾期檢驗最大宗，占比九成五，2022年前遭註（吊）銷牌照車輛數計226萬2339輛車...

清水洗出好肌膚？ 洗面乳清潔油汙

● 皮膚分泌油脂，洗面乳才能洗淨

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦