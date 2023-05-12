健康你我他／香港腳沒根治 灰指甲找上門

小時候家中的室內拖鞋並沒有分彼此，你穿我穿的結果，因家人患有香港腳，我也被傳染了。上大學時，學校安排新生做健康檢查，醫師說我有香港腳，排後面的同學都聽到了，那時真想找個地洞鑽進去。

治療香港腳是長期抗戰，看皮膚科醫師，拿藥膏回家塗抹患部，好了就不再擦藥，卻反覆發作，無法根治。原來要徹底殺死香港腳的黴菌，必須持續塗藥一周以上，且最好是整根腳趾、腳掌及腳側邊都要擦藥，鞋、襪定期噴藥粉消毒，但我沒有徹底做到。

台灣夏天濕熱，穿涼鞋腳也會出汗，若穿皮鞋一定會穿襪子，如此要保持足部通風更難，香港腳就會開始發癢。香港腳最大困擾就是癢，若即時擦藥能獲得控制，我與它相安無事30多年，直到前幾年發現有一根腳趾甲變厚硬化，才發現「代誌大條」，我得了灰指甲。

現在剪灰指甲時，要多用一點力才能剪斷，還好我的灰指甲只有二根，還不算嚴重。反觀婆婆十隻腳趾都是灰指甲，又厚又硬，每次剪腳趾甲要先用熱水泡過，再用專用的剪刀才能完成任務。我不敢幫婆婆剪腳趾甲，除了力氣沒有先生大，也怕不小心剪到肉流血，所以為婆婆剪灰指甲，一向都交給先生處理。

灰指甲不好修剪之外，也會影響足下美觀，若不想讓灰指甲上身，好好治療香港腳才是王道。