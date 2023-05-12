清水洗出好肌膚？ 洗面乳清潔油汙

● 皮膚分泌油脂，洗面乳才能洗淨

● 洗臉不可過度清潔，水溫不可過熱

● 敏感性肌膚早上用清水、晚上用洗面乳洗臉

坊間流傳不用洗面乳、只用清水洗臉的「肌斷食」護膚法，可以讓皮膚更健康。皮膚科醫師認為，皮膚會分泌油脂，若外出容易沾染髒汙，仍需要使用洗面乳才能洗淨；但敏感性肌膚可以減少使用洗面乳的次數，改為一天一次或一天兩次。

有些女星標榜靠著不用任何保養品，包括洗面乳、保濕產品、化妝水、化妝品等，只用水洗臉的「肌斷食」方式來保養皮膚，蔚為流行。

毛孔阻塞 容易長粉刺痘痘

正確洗臉方法 製表／楊雅棠 開業皮膚科醫師趙昭明表示，皮膚容易分泌油脂，只用清水洗臉根本無法徹底洗淨。如果外出沾染髒汙或是有化妝的話，毛孔無法洗淨會造成阻塞，反而更容易出現粉刺、痘痘，甚至引發毛囊炎，讓膚況更糟。唯有透過洗面乳這類的界面活性劑，將油脂和髒汙乳化後，才能清除乾淨。

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅指出，每個人的膚況不同，有油性、乾性、混和性和敏感性等肌膚。有些人確實會對標榜控油或是清潔力較強的洗面乳較為敏感，建議可以減少使用次數，改為早上使用清水洗臉，晚上再用洗面乳，清潔一整天分泌的油脂和在外走跳的灰塵。

若是屬於敏感性肌膚者，趙昭明建議，可以一天或兩天使用一次洗面乳，其餘時間使用清水潑臉，再以乾毛巾輕按臉部，避免以摩擦的方式把臉「擼」乾，導致刺激性的接觸性皮膚炎。

買小瓶洗面乳 隨時節更換

每個人的膚況會隨季節略有不同，唐豪悅提醒，夏天容易出油，冬天較為乾燥，建議盡量不要使用同一瓶洗面乳從頭洗到尾，可以購買小瓶罐的洗面乳，隨不同時節更替使用，若是真的用不完，也可以拿來清洗較容易長痘痘的前胸及後背。

過度清潔 皮膚易乾澀龜裂

趙昭明強調，洗臉不可過度清潔，否則容易破壞皮脂膜，造成皮膚乾澀、龜裂；也不可使用過熱的水溫洗臉，皮膚的油脂平衡會遭到破壞，反而分泌更多油脂，讓皮膚更容易出油，因此洗臉時，水溫以臉部感到不冷為原則。

洗面乳的選擇，趙昭明指出，不論深層或一般洗淨，建議選擇防腐劑和香精愈少的產品，不要貪圖「all-in-one」的清潔用品「從頭洗到臉」，避免引起皮膚過敏。