澳交換生誤食險喪命 環保署擬將粉劑、液劑鼠藥列特殊環境用藥

台灣取得鼠藥很容易，賣場、超市、甚至里長也會發，為了加強鼠藥管理，環保署擬修正環境用藥管理法下的「環境用藥許可證申請核發作業準則」，規劃把粉劑、液劑的老鼠藥，由改為持有許可執照的環境用藥販賣業、病媒防治業才可購買的特殊環境用藥，兩周內將邀集公會、業者討論。

澳洲交換生誤食老鼠藥險喪命，引起國內對於鼠藥管理的討論；環保署化學局副局長陳淑玲表示，鼠害嚴重會傳播鼠疫、漢他病毒，這些都是致命傳染病，國內外都很頭痛，人類幾次的大規模傳染，也造成很大的公衛問題，基於公共衛生以及民眾的健康維護，中央地方環保單位，都會採取綜合防治方式，首要環境整頓，使用鼠藥，只是防制作為的一環，但出發點都是為了民眾的健康衛生。

陳淑玲表示，環保署在審理環境用藥、核發許可證時，會依照劑型、使用方式、濃度、用法，審議是一般環境用藥，還是特殊環境用藥。現階段環保署會擬定方向，朝向將鼠藥的粉劑、液劑改列為特殊環境用藥，半個月內將邀集業者與公會討論。

她說，至於列為一般環境用藥的鼠藥，會加強標示與宣導，鼠藥從民國80年代就要求要放置苦味劑和染劑；但會希望未來，這類的鼠藥可以另外加一個餌劑盒子，這也需要找業者一起討論，讓業者能夠有足夠的時間設計因應；同時下周也會請製造業者來討論，加強販賣點、供貨點宣導，且不要再賣到農藥行，鼠藥並非放在農田間使用的。

陳淑玲表示，環保團體也認為，田間鼠藥對生態、鳥類有負面影響，但其實食物鏈是複雜多元的，這關聯性要釐清，而化學局管理環境用藥，希望可以與各方一起討論解決方案，但她強調，防治鼠害仍以環境清潔為優先。