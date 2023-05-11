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今年首例疑似豬傳人H1N2v 中市府：青少女個案已康復

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國內出現今年首例疑似豬傳人H1N2v病例。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國內出現今年首例疑似豬傳人H1N2v病例。示意圖。圖／聯合報系資料照片

國內出現今年首例疑似豬傳人H1N2v病例，台中市衛生局說明，經疾管署通知，台中市一名10多歲的青少女檢出H1N2v流感病毒，經診治就醫並開立流感抗病毒藥劑，目前已康復。經調查，該名個案無境外活動史、確診個案接觸史，只有豬隻接觸史，經匡列接觸者3人，皆未有類流感症狀，檢驗也未發現H1N2v病毒。

疾管署說明，這名10多歲青少女，有豬隻接觸史，出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀並於隔日至診所就醫。但農政單位自病例接觸的養豬場豬隻採集檢體檢驗，並未檢出H1N2流感病毒，依現有流行病學調查結果研判，該案應屬散發個案，已返家康復。

衛生局長曾梓展說明，該名個案在3月13日出現發燒、鼻塞、肌肉酸痛等症狀，經治療，目前已康復，無傳染他人風險，請民眾無須恐慌。

曾梓展提醒，針對暴露的禽畜養殖從業人員等新型A型流感的高風險從業人員，應接種季節性流行性感冒疫苗，執行工作時，務必正確穿戴個人防護裝備及注意自我防護措施，工作後應落實清消與手部衛生，加強注意自身健康狀況，如有急性呼吸道感染症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師職業及動物接觸史。

衛生局呼籲，預防新型A型流感方法請遵守「5要6不」原則，「5要」肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其它禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠場所。

養豬場 衛生局

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