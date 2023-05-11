母親節全台有雨！這日北台灣先變天 低溫僅見「1字頭」
周六鋒面接近，周日母親節水氣最盛，全台有雨。中央氣象局最新預報指出，周日晚間到下周一，北台灣低溫「1字頭」；下周三、四另有一波梅雨鋒面接力。
中央氣象局預報員陳伊秀表示，明日華南雲雨區東移，各地多雲，北部、東半部地區有局部短暫雨，中午過後中部山區、南部也有局部短暫陣雨。周六鋒面接近，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，預測傍晚過後雨勢較大，南部多雲，下午後也有局部短暫陣雨。
她指出，周日母親節，鋒面通過台灣，各地降雨，但雨勢不會太強；下周一鋒面漸離，水氣減少，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。
下周三、四又有鋒面接近通過，回到降雨型態，其中下周三東半部有雨，以午後為主；下周四各地都有局部短暫陣雨。
溫度方面，周六鋒面接近，溫度下降；周日到下周一，清晨溫度低，北台灣低溫低於20度，下探1字頭；下周一到下周二氣溫才漸回升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言