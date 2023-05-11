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母親節全台有雨！這日北台灣先變天 低溫僅見「1字頭」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周六鋒面接近，周日母親節水氣最盛，全台有雨。示意圖。圖／本報資料照片
周六鋒面接近，周日母親節水氣最盛，全台有雨。示意圖。圖／本報資料照片

周六鋒面接近，周日母親節水氣最盛，全台有雨。中央氣象局最新預報指出，周日晚間到下周一，北台灣低溫「1字頭」；下周三、四另有一波梅雨鋒面接力。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，明日華南雲雨區東移，各地多雲，北部、東半部地區有局部短暫雨，中午過後中部山區、南部也有局部短暫陣雨。周六鋒面接近，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，預測傍晚過後雨勢較大，南部多雲，下午後也有局部短暫陣雨。

她指出，周日母親節，鋒面通過台灣，各地降雨，但雨勢不會太強；下周一鋒面漸離，水氣減少，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。

下周三、四又有鋒面接近通過，回到降雨型態，其中下周三東半部有雨，以午後為主；下周四各地都有局部短暫陣雨。

溫度方面，周六鋒面接近，溫度下降；周日到下周一，清晨溫度低，北台灣低溫低於20度，下探1字頭；下周一到下周二氣溫才漸回升。

降雨預測示意圖。圖／中央氣象局提供
降雨預測示意圖。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度走勢。圖／中央氣象局提供
未來一周溫度走勢。圖／中央氣象局提供

低溫 氣象局 母親節

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