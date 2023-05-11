江振誠攜手亞洲最佳女主廚施玉安 RAW今年首場4手聯彈母親節展開

國際名廚江振誠攜手今年於「亞洲 50 最佳餐廳」甫獲亞洲最佳女主廚肯定的菲律賓籍知名主廚施玉安（Johanne Siy），於5月12至14日連續三天，在RAW舉行今年首場4手聯彈餐會。江振誠特別將餐會選在母親節舉行，希望透過這次的4手聯彈，展現出女性在飲食文化中的不可或缺的地位，也向天下母親和所有女性致敬。

施玉安是新加坡餐廳 Lolla主廚，也是第一位拿下「亞洲最佳女主廚」榮銜的新加坡主廚。她在國際名廚江振誠於新加坡開設的Restaurant André工作的4年期間，不斷潛心磨練、精進烹飪技藝，一路晉升到副主廚，是江振誠身邊非常重要的左右手；她也將獲獎後的第一次客座餐會，獻給她的師父江振誠，帶領Lolla團隊遠渡來台到RAW，重現當年一起料理的經典畫面。江振誠表示：「這種濃厚的師徒關係，現今世代已經幾乎看不到了，此刻的我特別的珍惜。」

在這次別開生面的4手聯彈餐會中，兩位主廚以鱈場蟹、鮪魚中腹、澳洲黑鮑、櫻花蝦及海膽…等夢幻食材，總共帶來十多道精彩料理。其中「柑橘胡椒燉鮑魚」裡的「柑橘胡椒（Calamansi kosho）」，是以概念源自日本九州特產「柚子胡椒」原製作方式，將柚子皮切小塊、青辣椒去籽切碎後一起研磨，加入食鹽、 適量柚子汁醃製熟成製作而成的無添加糊狀調味料。

柑橘胡椒燉鮑魚。圖／RAW提供。

「海味虎汁馬賽克」將生醃魚以色塊拼花方式組合成五彩的視覺效果，輔以檸檬汁、香菜、紫洋蔥、辣椒香料調味，其中檸檬汁的酸度會分解魚蛋白，並釋放海鮮的乳白色蛋白精華。

海味虎汁馬賽克。圖／RAW提供。

「扇貝酸湯」以菲律賓酸湯（Sinigang）為基底，其中有青辣椒及蔬菜一起熬煮，以羅望子、番茄或芒果作為調味的特色。

鱘龍魚&魚子醬。圖／RAW提供。

這次4手聯彈餐會的發表會，江振誠邀請 RAW 團隊成員的母親們，一同享受難得的盛宴。因為江振誠明白，身為餐飲業是沒有節日的，希望能夠在這特別的日子，讓母親們近距離觀看自己的孩子工作的模樣，為孩子專業的工作表現感到驕傲。

油封鴨仔蛋。圖／RAW提供。

蒜爆海膽櫻花蝦麵。圖／RAW提供。

雪蟹．瑞雷諾。圖／RAW提供。