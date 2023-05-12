有穀飼料和無穀飼料差在哪？一篇看懂貓飼料&狗飼料怎麼挑

圖／法米納寵物食品提供

「常聽到貓狗飼料分成「有穀」、「無穀」兩種，究竟兩者有何差別？我家的毛小孩比較適合吃哪一種？」簡言之，有穀飼料與無穀飼料最大的差別，在於飼料成分中是否有包含「穀類」，常見的穀物有：小麥、大麥、糙米、玉米、燕麥等穀物。

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若為貓狗選擇有穀飼料，對寵物健康會有影響嗎？大致說來，有穀飼料在健康上有疑慮，多數基於兩個原因：

一、毛孩對穀物過敏：有穀飼料對於少數穀物過敏的貓狗，容易引發過敏反應，因此毛爸媽在挑選上不清楚是否對於穀物過敏，而偏向選擇無穀飼料。

二、有穀飼料中的碳水化合物比例：除了過敏原因外，穀物飼料還有一個原因會影響健康問題，就是碳水化合物過量容易造成肥胖問題。貓狗都是屬於肉食性動物，主要能量來源來自於動物性蛋白質，及少量的碳水化合物，飼料中的穀物就是一種碳水化合物來源。碳水化合物的多寡及種類會影響毛孩血糖指數的變化，造成餐後血糖指數飆升，對毛孩身體造成不小的負擔，碳水化合物長期攝取過量，對於貓狗容易造成肥胖或是糖尿病問題。

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有穀飼料&無穀飼料哪個好？綜合以上兩點，大家對於有穀飼料會有較不好的印象，多數還是會挑選無穀飼料為主，但有穀飼料一定不好嗎？

無穀飼料顧名思義，就是在飼料中沒有包含穀物的成分，因多數的毛爸媽擔心毛孩過敏，而盡量去避開有穀飼料，有穀或無穀則成為飼主飼料選擇的主要條件之一。

但其實有穀不一定不好，在包含特定優質穀物的有穀飼料，穀物可以提供豐富必需胺基酸、維生素、礦物質和纖維素，提供毛孩所需的營養，且優質穀物具有低升糖指數的特性，有效保持毛孩的血糖穩定，因此選擇優質的有穀飼料可以讓毛孩攝取的營養更全面，且有幫助腸胃消化及皮毛保健等等好處。

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有穀飼料如何挑選？優質穀物有哪些？到底哪些穀物屬於優質穀物呢？飼主又該如何挑選？建議參考以下幾個步驟：

【挑選貓狗有穀飼料第1步】先了解毛孩是否對於穀物有過敏。

常見的檢驗過敏方式有：血液檢驗、皮膚皮內測試以及食物排除試驗，其中「食物排除試驗」是獸醫公認的黃金診斷標準，可以透過以上方法來觀察貓狗對於特定成分是否有過敏反應，確保貓狗對於穀物沒有過敏反應後，再開始挑選有穀飼料。

【挑選貓狗有穀飼料第2步】了解優質穀物有哪些

坊間常見的優質穀物有「燕麥」、「糙米」、「有機斯佩爾特小麥」等等都屬於優質穀物，這些優質穀物都具有低升糖指數的特性，有效保持毛孩餐後血糖穩定已及維持飽足感，不易造成肥胖或是糖尿病問題。

【挑選貓狗有穀飼料第3步】仔細觀察飼料成分表中的營養成分

建議透過飼料包裝的成分表中，看一下內含的穀物是哪一種穀物，以及是否為優質的穀物，貓狗都是屬於肉食性動物，因此飼料中的蛋白質含量也是非常重要的！因此同時也要確認飼料中動物性蛋白含量是否足夠。

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貓飼料&狗飼料這樣挑！在挑選飼料時，一定要仔細看看飼料的成分表，以評估此款飼料是否適合家中的寶貝毛孩。貓狗都屬肉食性動物，建議挑選上注意蛋白質含量，挑選優質有穀飼料提供毛孩更全面的所需營養，讓毛孩吃得快樂吃得健康。

法米納N&D天然低穀系列搭配優質穀物「斯佩爾特小麥、燕麥」法米納N&D天然低穀系列，專為肉食動物設計，最符合自然天性的營養配方，含有超過90%的動物來源蛋白，以及少量的低升糖指數的穀物「斯佩爾特小麥、燕麥」。

高含量的動物性蛋白質帶給毛孩足夠能量補充，同時在低升糖指數的前提下，同時補充了穀物內的豐富營養素，透過了解有穀飼料的介紹，讓毛孩飲食更安全及健康。

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