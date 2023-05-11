好市多A肝莓果補償台美雙標 中市府：遺憾！對業者失望

好市多接連爆出莓果驗出A肝病毒事件，業者今公布處理方案，僅提供會員瑕疵商品售價1倍的慰問金及A肝(IGM)抗體檢驗費500元。台中市政府法制局長李善植表示，對好市多的補救方案失望，未把共食家人列入補償對象，且對台美補償也雙標。後續會以各種方式捍衛消費者權益。

法制局長李善植說，好市多2013年在美國加州亦曾發生莓果驗出A肝病毒的情形，業者提供購買、食用汙染的產品且自行接種疫苗的消費者80美元的非經濟損失補償，及提供最高120美元的疫苗自付費用作為和解協議。

反觀這次事件爆發後，好市多位在台中的兩家分公司，未依法規向中市府衛生局通報，總公司也不願提出合理的補救方案，枉費廣大消費者的支持。後續市府將依法協助消費者爭取應有的權益，並呼籲食用過該批次產品的民眾，如有身體不適，儘速就醫抽血檢查。

法制局指出，好市多販售多是大型量售商品，大包裝、家庭號，家中成員共同食用；此次含有A肝病毒問題的食品即重約2公斤，會員購買後多供全家食用。但好市多提出的補救方案只針對實際購買的個別會員，漠視會員同住家屬可能一起食用而感染受害。

中市府日前建議好市多提出擴大補救訴求，包含加速對食用該批號的消費者提出合理的檢驗及疫苗注射計畫；但好市多仍無動於衷，李善植指出，業者作法令人遺憾。

衛生局長曾梓展強烈要求，好市多應同等補助共食的會員家屬A型肝炎的抗體檢驗費用，另針對曾食用Ａ肝莓果且有意願施打A型肝炎疫苗的民眾，全額補助施打疫苗，如因食用莓果而感染A肝的民眾，好市多也應負責所有的醫療費用。