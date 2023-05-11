慶祝國際護理師節 蔡英文允諾致力推醫院三班護病比

5月12日為國際護理師節，衛福部、中華民國護理師護士公會全國聯合會與台灣護理學會，今日舉辦國際護師節聯合慶祝大會，今年大會主視覺以「曼陀羅」圖騰，象徵謙容與重生，也代表護理剛柔並濟、堅定溫暖，蘊涵著護理人員在疫情衝突下，幫助台灣是會重新回到正軌的涵義，擁抱護理即是永抱希望。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜致詞時表示，疫情期間護理人員堅守第一線，付出專業守護國人健康，疫情緩解但未來有更多挑戰等著我們去面對，而護理並非簡單工作，每天面臨高風險、高壓力、低薪、過勞等，近期許多地方工會反應找不到護理師，新進人員留不住，各校護理系老師壓力大，資深護理師轉職、離職，目前工作環境，如果沒有服務熱忱的心或專業使命，很難支撐下去。

紀淑靜表示，台灣護理職場面臨許多困境，包括護理系招生不足，護理人力短缺，薪資與工作負荷不成比例，影響就業、留任意願，喊話像是護病比應該與時俱進修正，調整為三班護病比才能符合勞動條件；近日發生三總醫療暴力事件，醫護人員辛苦付出不應該被如此對待；長期照顧服務法推動影響護理界等，希望政府行政措施、法源依據應該更積極處理上述衝擊。

總統蔡英文表示，過去3年面對疫情挑戰，全國護理人員在醫療院所承擔最辛苦的照護責任，包括篩檢站頂著大太陽做PCR、護理人員冒生命風險參與武漢包機等。現在新冠疫情降級，全民恢復正常生活，護理人員是最大功臣，在此代替國人向護理師表達最大感謝跟敬意。

針對護理人員相關政策，蔡英文說，去年四月底起實施的住院整合照護試辦計畫，透過健保專款，醫院可以安排護佐，協助護理師減輕照護負擔，實施至今包括護理人員、病患、家屬滿意度超過85%。

蔡英文表示，過去衛福部把全日平均護病比納入醫院評鑑，並連動健保制度，是希望改善護病比，現在政府正在收集更多資料，研議推動改為醫院三班護病比，並找出可行措施，反映護病比實際情況。而護理師過去有4%為男性，今年進步到4.1%是男性護理師，鼓勵男性也能多多加入護理師行列。

蔡英文表示，去年行政院核定調漲公立醫院護理師夜班費20%，還有首日住院護理費調漲30%，健保總額核定10億元支出，這些努力不僅提升護理人員權益，且提升照護品質。