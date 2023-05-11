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慶祝國際護理師節 蔡英文允諾致力推醫院三班護病比

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
「112年國際護師節聯合慶祝大會」傳光儀式，由蔡英文總統（中）與護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜及台灣護理學會理事長陳靜敏共同帶領全體與會人員舉行，將自南丁格爾女士傳承而來的燭光傳遞到會場的每位與會者，象徵護理維護國人健康的光照亮社會的每個角落。記者曾學仁／攝影
「112年國際護師節聯合慶祝大會」傳光儀式，由蔡英文總統（中）與護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜及台灣護理學會理事長陳靜敏共同帶領全體與會人員舉行，將自南丁格爾女士傳承而來的燭光傳遞到會場的每位與會者，象徵護理維護國人健康的光照亮社會的每個角落。記者曾學仁／攝影

5月12日為國際護理師節，衛福部、中華民國護理師護士公會全國聯合會與台灣護理學會，今日舉辦國際護師節聯合慶祝大會，今年大會主視覺以「曼陀羅」圖騰，象徵謙容與重生，也代表護理剛柔並濟、堅定溫暖，蘊涵著護理人員在疫情衝突下，幫助台灣是會重新回到正軌的涵義，擁抱護理即是永抱希望。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜致詞時表示，疫情期間護理人員堅守第一線，付出專業守護國人健康，疫情緩解但未來有更多挑戰等著我們去面對，而護理並非簡單工作，每天面臨高風險、高壓力、低薪、過勞等，近期許多地方工會反應找不到護理師，新進人員留不住，各校護理系老師壓力大，資深護理師轉職、離職，目前工作環境，如果沒有服務熱忱的心或專業使命，很難支撐下去。

紀淑靜表示，台灣護理職場面臨許多困境，包括護理系招生不足，護理人力短缺，薪資與工作負荷不成比例，影響就業、留任意願，喊話像是護病比應該與時俱進修正，調整為三班護病比才能符合勞動條件；近日發生三總醫療暴力事件，醫護人員辛苦付出不應該被如此對待；長期照顧服務法推動影響護理界等，希望政府行政措施、法源依據應該更積極處理上述衝擊。

總統蔡英文表示，過去3年面對疫情挑戰，全國護理人員在醫療院所承擔最辛苦的照護責任，包括篩檢站頂著大太陽做PCR、護理人員冒生命風險參與武漢包機等。現在新冠疫情降級，全民恢復正常生活，護理人員是最大功臣，在此代替國人向護理師表達最大感謝跟敬意。

針對護理人員相關政策，蔡英文說，去年四月底起實施的住院整合照護試辦計畫，透過健保專款，醫院可以安排護佐，協助護理師減輕照護負擔，實施至今包括護理人員、病患、家屬滿意度超過85%。

蔡英文表示，過去衛福部把全日平均護病比納入醫院評鑑，並連動健保制度，是希望改善護病比，現在政府正在收集更多資料，研議推動改為醫院三班護病比，並找出可行措施，反映護病比實際情況。而護理師過去有4%為男性，今年進步到4.1%是男性護理師，鼓勵男性也能多多加入護理師行列。

蔡英文表示，去年行政院核定調漲公立醫院護理師夜班費20%，還有首日住院護理費調漲30%，健保總額核定10億元支出，這些努力不僅提升護理人員權益，且提升照護品質。

護理師節慶祝活動中，頒發112年傑出護理人員專業貢獻獎7位、服務貢獻獎11位與台灣護理先驅周美玉女士薪傳獎1位及表揚25年以上資歷3608位資深護理人員。

「112年國際護師節聯合慶祝大會」下午在台北國際會議中心舉行，蔡英文總統（前排左中）、衛福部長薛瑞元（前排右四）等出席並頒獎表揚傑出護理人員。記者曾學仁／攝影
「112年國際護師節聯合慶祝大會」下午在台北國際會議中心舉行，蔡英文總統（前排左中）、衛福部長薛瑞元（前排右四）等出席並頒獎表揚傑出護理人員。記者曾學仁／攝影
「112年國際護師節聯合慶祝大會」下午在台北國際會議中心舉行，蔡英文總統（右三）、衛福部長薛瑞元（右二）等出席並頒獎表揚優秀護理人員。記者曾學仁／攝影
「112年國際護師節聯合慶祝大會」下午在台北國際會議中心舉行，蔡英文總統（右三）、衛福部長薛瑞元（右二）等出席並頒獎表揚優秀護理人員。記者曾學仁／攝影

護理師 蔡英文 疫情

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