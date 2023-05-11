新冠疫情趨緩別輕忽！糖尿病患者染疫風險增 速打四大疫苗

新冠肺炎疫情延燒三年多後，各國終於迎來曙光，WHO也宣布解除公衛緊急狀態。但是病毒並未消失，且從國內併發症確定病例來看，死亡個案95%具慢性病史。中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，根據國際資料，糖尿病者感染新冠肺炎後致重症、死亡風險，是一般人染疫的二至三倍；且除新冠肺炎外，也常感染流感、帶狀疱疹、肺炎鏈球菌等，因此一定要接種四大疫苗。

國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病病患，且每年以2萬5千名的速度持續增加。黃建寧表示，18歲以上國人糖尿病盛行率為11.1%，每年新增的糖尿病患者數字甚至超過新生兒人口。

糖尿病患者因血糖控制不佳以及高血糖，導致先天性細胞活化減少、促發炎細胞激素較多、免疫調節介白素減少等，免疫力下降，更容易受到其他疾病的威脅。

尤其糖尿病患者感染其他疾病後後，發生嚴重併發症的風險大增，如糖尿病族群感染流感，可能引起體內的發炎反應，出現血糖升高、肺炎、心肌炎、敗血症等併發症。

中華民國糖尿病學會常務理事杜思德表示，除感染新冠肺炎致重症、死亡率增加外，帶狀疱疹患者中也高達五分之一患有糖尿病，且糖尿病族群產生帶狀疱疹後神經痛的機率也是高於非糖尿病族群約1.5倍，可能會增加63%的住院機率；而糖尿病患者感染流感後，住院風險增加4倍、死亡率風險增加2倍。因此糖尿病患者，首要建議四大疫苗，包括帶狀疱疹、肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗。

疾管署急性組組長楊靖慧表示，過去大多數民眾認為只有新生兒需要疫苗的保護，但疫苗除了預防疾病，也可預防重症和死亡，提升生活品質的獨立性，「大人愛孩子也別忘了投資自己」。