逾6成女性會陰被剪一刀 千人大調查揭台灣母親血淚史

周日就是母親節，台灣生育改革行動聯盟今公布「台灣女人生產經驗大調查」，根據2157名5年內曾經生產的女性之回覆，結果顯示，醫院、診所的會陰切開術施行率分別高達為73.4%、61.5%，遠高於美國、加拿大的5%或6%。調查亦發現6成以上產家不曾接受產前教育，生產後的國家照顧極度匱乏、高度私有化，8成產後照顧都只能依靠個人和家庭。

生動盟建議衛福部，應積極推動助產師與醫師共同照護，以減少不必要的會陰切開；也要在產檢過程增加4次共12小時產前教育，勞動部也應將產婦及伴侶的產檢假擴大適用於參與產前教育。另也應在產後6個月內提供專業產後訪視、到府臨托的喘息服務。

為何台灣會陰切開術施行率這麼高？衛生福利部桃園醫院產科主任呂理政分析，婦產科醫師要看門診、接生、開刀，還有許多行政工作，能分給每位產婦的時間很有限。產房護理師通常都會在寶寶快出來時才叫醫師，醫師來了之後也會希望盡快完成接生，無法花很多時間等。然而，要避免會陰切開，重點就是耐心等待會陰自然撐開，若產婦沒有先透過產前教育學習正確用力方式及姿勢，生產過程痛苦又挫折，也會希望盡快生完，這時最快的方式就是會陰切開。

「降低會陰切開率，在台灣也做得到。」長期與好孕助產所的助產師合作的婦產科醫師陳鈺萍表示，過去7年來接生400多個產家，會陰切開率低於1%。陳鈺萍表示，以前大家都以為切開會陰是必然的事，但近20年大量醫學實證已經證明這是不必要的。只要產家產前準備齊全，有助產師一起照護，生產可以是享受，而不是受苦，會陰切開執行率也自然會大幅降低。

「現代人去健身都知道要找教練，生產為什麼不找教練？」呂理政表示，若有助產師能夠陪產婦到最後一刻，上述「沒時間等待」的情況就會改變。2014年衛福部試辦婦產科醫師與助產師共同照護產婦的模式，當時就看到很多好的改變。助產師能提供產婦更好的生產教育、身心支持，產婦知道怎麼呼吸、用力是最不痛的，符合現代婦女「生產不只追求安全，也要舒適」的期望。

呂理政表示，目前生產的健保給付有限而且是「包裹式」，這會讓很多醫院基於財務考量，不願意讓助產師進醫院服務，很多婦產科醫師也把助產師視為競爭者。但他認為，就像復健科醫師需要與物理治療師合作、胸腔科醫師需要與呼吸治療師合作，婦產科醫師也需要與助產師合作。醫療專業各有所長，要為產婦謀求最大利益，婦產科醫師和助產師間應發展合作關係，不應該是競爭關係。

「至少從公立醫院開始，讓助產師可以在醫院服務。」呂理政建議，要突破目前健保給付的限制，衛福部應額外補助助產師的生產教育、陪產、接生等服務；如果補助還不足，也應允許有助產師服務的醫療院所向產家收取自費。

生動盟指出，根據國內外研究，產前教育至少要12小時，才能有效達成幫助婦女和家人獲得正確知識、做好產前準備、學習因應產程變化的策略。但台灣現行產檢只有兩次衛教指導，一次在懷孕17週前，另一次在29週後。通常由護理師拿衛教單張做指導，不到10分鐘就結束了。

生動盟建議國健署在14次產檢中，在第28、30、34、37周共增加4次各3小時產前教育，另也呼籲勞動部將性別工作平等法第15條中的孕婦的「產檢假」以及孕婦伴侶的「陪產及陪產檢假」，改名為「生產準備假」，並放寬適用範圍，不限於陪產、產檢、陪產檢，也能適用於參與產前教育。

「好的產前教育，就是好的生命教育。」婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，9到12小時的產前教育幫助她和先生逐一討論過各種發生機率小卻很重要的緊急情境，一起訂定計畫、達成共識。產前教育的過程也幫助她先生無論在心理上或照顧能力上，都在寶寶誕生前做好迎接新生命的準備。