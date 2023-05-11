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北市聯醫工會陳情病房助理不足 衛生局長承諾親自溝通

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫工會與仁愛院區病房助理今到市府大樓陳情，控訴病房助理人力不足，訴求制定合理的照護比，喊話衛生局長陳彥元正視處理。記者林佳彣／攝影
北市聯醫工會與仁愛院區病房助理今到市府大樓陳情，控訴病房助理人力不足，訴求制定合理的照護比，喊話衛生局長陳彥元正視處理。記者林佳彣／攝影

北市聯醫工會與仁愛院區病房助理今到市府大樓陳情，控訴病房助理人力不足，訴求制定合理的照護比，喊話衛生局長陳彥元正視處理。陳彥元表示，市府每年編列經費補助聯醫聘請近400位病房助理，但人力聘請不易，目前未滿額，持續要求積極招聘，另近期會親自與工會溝通、了解現況。

衛生局說明，病房助理是聯醫2003年因應SARS疫情所推行創新方案，目的是減少病房照護產生防疫漏洞、減輕家屬照顧的人力，以及分攤護理人員的工作負擔。

衛生局指出，每年編列相關經費補助聯醫聘請近400位病房助理，人力聘請不易，目前尚未滿額，也持續要求聯醫積極利用各項管道招聘人力，希望有意願的民眾參與訓練擔任病房助理員。

衛生局表示，病房助理非屬醫療設置標準人力配備，因此未有人力比規範，聯醫以3班輪值方式提供服務，配置人數是依佔床率高低調整人力。衛生局每年編列相關經費補助聯醫聘請病房助理，其薪資由聯醫依市場行情調整，以增加招聘人力誘因及提升留任意願。

局長陳彥元說，近期會親自與工會溝通，了解病房助理人力現況，另重視病房助理的權益，將與中央討論，不排除訂定相關配置比。他會要求聯醫積極與院內員工溝通說明，並精進招募及留任政策，廣泛參與學校就業博覽會，招攬人才及辦理照顧服務員訓練班，以增加人力。

衛生局 疫情

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