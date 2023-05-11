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母子癲前症急產1420公克寶寶 男嬰養胖出院醫護送暖心彌月禮

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
新手媽媽張女與丈夫帶著男嬰回診，一家三口開心和醫師黃伃㚬(右二)與病嬰室護理長合影。圖／衛生福利部豐原醫院提供
新手媽媽張女與丈夫帶著男嬰回診，一家三口開心和醫師黃伃㚬(右二)與病嬰室護理長合影。圖／衛生福利部豐原醫院提供

32歲張女懷孕期間因妊娠高血壓確診子癲前症，孕期32周出現暈厥不醒、眼球上吊及流口水，家人急送衛福部豐原醫院緊急剖腹，早產男嬰體重僅1420 公克，住院2個月「養胖」增至2500公克，開心出院返家。醫護人員以母乳袋承裝重達1420公克白米，讓新手父母感受當時急產下孩子的重量，這份彌月禮祝福寶寶平安長大。

豐原醫院指出，子癲前症是因為胎盤功能失調引起，又稱為妊娠毒血症，是造成孕婦及新生兒死亡、早產的主因之一。

醫師評估後採緊急剖腹產，早產男嬰出生時全身發紺癱軟，體重僅1420 公克，入住小兒加護病房密切觀察，住院期間，男嬰必須依靠鼻式呼吸器來維持生命徵象，且僅能藉由口胃管灌食及靜脈注射補充營養。

小兒科醫師黃伃㚬表示，在醫療團隊細心呵護下，男嬰住院2個月，「養胖長肉」至2500 公克，上月底終於能返家與父母團員。

新手媽媽張女表示，很感謝醫師與護理人員們對寶寶的照顧，讓寶寶能平安長大。一家三口開心和醫師黃伃㚬與病嬰室護理長合影。

由於男嬰早產即住院，新手父母當下沒有立即擁抱到孩子，護理人員在男嬰雙滿月回診當天，送上精心準備的彌月禮，以母乳袋裝著白米粒，加總的重量剛剛好是1420 公克，與寶寶出生體重相同。

護理人員表示，此舉希望新手父母能感受到男嬰剛出生時的幸福重量，一圓孩子誕生無法抱在懷裡的遺憾。這份獨一無二的彌月禮物，還有護理人員親手寫下的祝福卡片，一字一句祈福男嬰健康長大、平平安安。

護理人員送上精心準備的彌月禮，以母乳袋裝著白米粒，加總的重量剛剛好是1420 公克，讓新手父母感受男嬰剛出生時的幸福重量。圖／衛生福利部豐原醫院提供
護理人員送上精心準備的彌月禮，以母乳袋裝著白米粒，加總的重量剛剛好是1420 公克，讓新手父母感受男嬰剛出生時的幸福重量。圖／衛生福利部豐原醫院提供

醫師 早產 父母

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