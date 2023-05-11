母子癲前症急產1420公克寶寶 男嬰養胖出院醫護送暖心彌月禮

32歲張女懷孕期間因妊娠高血壓確診子癲前症，孕期32周出現暈厥不醒、眼球上吊及流口水，家人急送衛福部豐原醫院緊急剖腹，早產男嬰體重僅1420 公克，住院2個月「養胖」增至2500公克，開心出院返家。醫護人員以母乳袋承裝重達1420公克白米，讓新手父母感受當時急產下孩子的重量，這份彌月禮祝福寶寶平安長大。

豐原醫院指出，子癲前症是因為胎盤功能失調引起，又稱為妊娠毒血症，是造成孕婦及新生兒死亡、早產的主因之一。

經醫師評估後採緊急剖腹產，早產男嬰出生時全身發紺癱軟，體重僅1420 公克，入住小兒加護病房密切觀察，住院期間，男嬰必須依靠鼻式呼吸器來維持生命徵象，且僅能藉由口胃管灌食及靜脈注射補充營養。

小兒科醫師黃伃㚬表示，在醫療團隊細心呵護下，男嬰住院2個月，「養胖長肉」至2500 公克，上月底終於能返家與父母團員。

新手媽媽張女表示，很感謝醫師與護理人員們對寶寶的照顧，讓寶寶能平安長大。一家三口開心和醫師黃伃㚬與病嬰室護理長合影。

由於男嬰早產即住院，新手父母當下沒有立即擁抱到孩子，護理人員在男嬰雙滿月回診當天，送上精心準備的彌月禮，以母乳袋裝著白米粒，加總的重量剛剛好是1420 公克，與寶寶出生體重相同。