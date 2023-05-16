這太狂！超商隱藏服務 辦門號 10分鐘搞定

亞太電信數位門市獨家推出「超商購卡+驗證 10分鐘門號開通」服務，等待一杯咖啡的時間，便能完成門號取卡與開通。 圖／亞太電信

現在網購超商取貨堪稱民眾日常，就連電信門號也能在網路申辦；有別於以往一般線上申辦門號需等3-7個工作天才能開通，亞太電信為解決民眾等待時間的痛點，和超商業者合作，獨家推出「超商購卡驗證 10分鐘門號開通」服務，讓民眾在線上申辦能感受到更快速更多元的服務。

24小時都能辦門號 亞太電信獨家推超商10分鐘門號開通

亞太電信貼近民眾需求，數位門市首創「超商購卡+驗證 10快速開通」24小時電信服務，大大簡化門號申辦流程，更是臨時辦門號的第一選擇，民眾只需在線上申辦，再到附近巷口的全家便利商店或萊爾富購卡(SIM卡)+驗證，短短10鐘就能完成開通，實在很方便！亞太電信表示，此舉數位服務流程的優化僅僅在三年內，用戶使用占比從過去7%躍升至70%，10分鐘門號立即開通服務自推出以來已經有超過10萬用戶使用，獲得消費者高度支持與肯定。

付款方式最多元 線上刷卡、ATM轉帳、現金、LINE PAY都支援

進入亞太電信數位門市申辦頁面，選擇資費方案與喜歡的門號，簡單上傳雙證件後，再確認付款方式，因應民眾網購的行為偏好，亞太電信提供市場上最多元的支付方式，滿足民眾付款需求，有支援線上刷卡、ATM轉帳、2萬以下超商繳費與年輕人最愛用的LINE Pay付款。另外，在進行身分數位驗證時，即使家中沒有讀卡機也不用擔心，只要有自然人憑證或是晶片金融卡(總計22家金融機構，2023年新增郵政晶片金融卡)，在全家FamiPort或萊爾富Life-ET機台，點選「link 立碼驗」就可以進行身分驗證了！

亞太電信「10分鐘門號立即開通」，任何時間線上申辦，到巷口全家或萊爾富進行購卡+數位驗證，門號即可開通使用。 圖／亞太電信

完成身分數位驗證後，「10分鐘門號立即開通」必要的獨家撇步，就是在全家或萊爾富購買門號SIM卡，將實體卡上的卡號填入亞太電信網站的「自助開通」頁面便大功告成。根據亞太電信統計，有用戶從線上申辦到完成門號開通使用只花了7分47秒，在訴求效率的數位環境下，亞太電信數位申辦流程，打破過往線上申辦門號需要3-7個工作天才能完成，「超商購卡+驗證 10分鐘快速開通」可謂民眾的一大福音。

線上快速動手辦門號，超商購卡+驗證10分鐘快速開通。 圖／亞太電信

除了透過數位門市申辦外，電銷通路亦支援數位流程，歡迎民眾撥打申辦服務專線0906-195-106，由專人為您協助處理，邀請大家一起來體驗亞太電信快速又便利的數位服務。

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