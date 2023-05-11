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政院月底檢討道安 成立「打詐辦公室」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院發言人羅秉成11日於院會記者會，就詐騙、道安等議題接受媒體提問。（行政院提供）
行政院發言人羅秉成11日於院會記者會，就詐騙、道安等議題接受媒體提問。（行政院提供）

行政院月底將提出道路安全檢討計畫！行政院發言人羅秉成11日表示，院長陳建仁要求工程會主委吳澤成統合各部會對於道路安全檢討後，會在本月底提出檢討計畫。羅秉成透露，短期要加強宣導行人禮讓，長期則要改善道路工程。行政院也宣布將成立「打詐專責辦公室」，希望配合打詐5法這會期通過而運作。

應注重行人安全

媒體問到，交通部近日要推動行人專用時相號誌，政院是否會有道安相關計畫的推動？羅秉成回應說，行政院長陳建仁今就任滿100天，任內最重視資安、治安與道安，因此陳院長要求跨部會由工程會主委吳澤成協調，於月底前提出道安

全面檢討報告，以利後續政策推動。

羅秉成強調，交通政策將會以人本優先，並希望地方政府也能在教育宣導與路口工程改善的部分，與中央積極配合。他說，陳建仁近日聽聞許多未禮讓行人而發生的交通事故非常痛心，因此新策略中「禮讓行人」是重中之重，短期會加強觀念宣導，長期則會進行工程改善。

院級跨部會打詐

有媒體詢問，陳建仁近日在致詞時都說會成立「打詐專責辦公室」，該辦公室的層級與詳細規劃為何？羅秉成回應說，若「打詐5法」順利在本會期通過，行政院將成立「院級」、橫跨數位部、法務部、內政部、金管會與NCC的「打詐專責辦公室」，以強化跨部會、中央與地方的打詐合作。

被問到對於台北高等行政法院（北高行）對於中天的判決看法，羅秉成回應說，該判決裡中天有要求判准換照、賠償80億與原處分撤銷3項請求，但北高行只是因為NCC的當時換照的評分表有問題，因此同意原處分撤銷，但並沒有同意「判准換照」與賠償的要求，盼外界正確理解此次判決。

盼先完善法制

針對數位身分證暫緩議題，羅秉成回應指出，數位身分證是邁向數位國家關鍵，但民團對法制面完善（是否要設立專法）與技術是否安全有質疑，政院盼聽取各界意見因此暫緩推動，但政院也有努力改善，包括依照憲法法庭要求設立個資專責機關等，希望等相關修法完善後，再評估推動數位身分證的可能性。

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羅秉成 數位身分證 行政院

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