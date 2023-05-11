完善單親媽媽經濟保障 婦團籲儘速推動贍養費修法

周日就是母親節，婦女新知基金會今召開記者會就贍養費法制提出改革，呼籲行政機關與立法機關有所作為，完善弱勢配偶在離婚後的經濟保障，盼行政機關與司法機關傾聽單親媽媽的聲音，盡速進行贍養費修法，並刪除「生活陷於困難」此一請求贍養費的要件。

婦女新知基金會副董事長、東吳大學社工系教授洪惠芬表示，進入婚姻的女性，常因懷孕生子被迫退出勞動市場，過去研究發現，領有特殊家庭補助的貧窮單親媽媽，高達6成因結婚生育而離職，只有3成多持續工作。她認為，台灣的勞動市場對照顧者充滿排除跟歧視，像是懷孕歧視，許多媽媽表達在懷孕8個月左右，曾接收到雇主明示、暗示應自願離職，或因雇主沒有善盡職場女性保護責任，懷孕女性為了維持胎兒健康，只好選擇離開職場。

洪惠芬說，在無法與雇主協商彈性工時的狀態下，女性勞工選擇退出典型受僱工作，留在家或轉為非典勞動，這也導致女性在婚姻喪失經濟自主權，若面臨離婚，就等於抽掉經濟支持，馬上陷入貧窮。但單親男性相對不受影響，原因在於社會文化壓力要求男性投入就業，單親男性也更能取得隔代照顧支持，單親女性則相對必須一個人養家、照顧小孩。

此外，洪惠芬指出，女性育有一名子女的「薪資懲罰率」為4%、兩名為10%、三名21%，平均每增加一名子女，就有2.1%的薪資懲罰率，顯見育兒對女性薪資水準有負面影響，但法律上卻沒有肯認女性勞動價值與在婚育關係中的就業損失。

獨力撫養5歲小孩的單親媽媽Sonia說，先前跟先生一起創業開店，但常被先生貶低、言語羞辱，指責她吃家裡、住家裡，離婚後她毫無收入，甚至負債，完全無法鬆口氣，但光要重新找到適當合理收入的工作都很艱難，甚至必須推著嬰兒車去面試。

婦女展業協會秘書長林香如表示，協會服務的個案，僅1成單親婦女有獲得前配偶支付扶養費，從事非典工作的婦女占6成，且其中高達86%收入低於基本工資，多數單親媽媽必須兼職多份工作才能溫飽，下班後不是趕著去做下一份工作，就是趕著接小孩，連生病的權利都沒有。

婦女新知副董事長、德臻法律事務所合夥律師郭怡青批評，民法第1057條贍養費規定，必須符合無過失、判決離婚、生活陷於困難這3個要件才請求贍養費，條件相當嚴苛，雖然行政院提出修正草案，卻保留「生活陷於困難」要件。她認為，贍養費應重新定義為對婚姻當中因進入家庭、育兒而喪失經濟能力、勞動能力的補償。

婦女新知董事長姜貞吟呼籲，新知主張贍養費草案應刪除「生活陷於困難」要件，並且肯認照顧價值、彌補婚育損失，將要件修正為「夫妻之一方因結婚、懷胎、養育子女或從事家務勞動，於離婚時減損其就業能力，得向他方請求贍養費」，她強調，照顧是愛的勞動，但不代表照顧本身不具價值。