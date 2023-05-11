註銷牌照車輛累計逾226萬 違規駕駛最重可處1萬8000元

公路總局統計，車輛遭註銷牌照，以車輛逾期檢驗最大宗，占比九成五，2022年前遭註（吊）銷牌照車輛數計226萬2339輛車，若遭註銷仍違規行駛，依法最重可處1萬8000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

公路總局表示，車輛行駛道路應領用懸掛有效牌照，若交通違規（包括逾期檢驗）案件被交通裁決機關裁決逕行註銷車牌之車輛，即不得上路。若車輛牌照已遭註銷，仍違規行駛道路或於道路停車者，依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

公路總局表示，針對註銷牌照收繳作為，除函請警察機關加強稽查取締嚇阻違規，各地公路監理機關已結合地方停管處與警察單位，建立註銷號牌即時通報取締機制，於停車管理員鍵入停車車號時，即時檢核註銷牌照黑名單，進而推播通知警察機關即時前往開單移置保管該車輛，2017年至2022年已收繳註銷牌照數計4萬9460輛。

2022年以前遭註(吊)銷牌照車輛數計有226萬2339輛車，經過各公路監理及警察機關積極稽查取締收繳，已收繳177萬5969輛車號牌，收繳率為78.50%，各公路監理機關將持續以多元管道追繳註銷牌照。

公路總局呼籲，註銷號牌車主勿心存僥倖，應將註銷號牌儘速繳回公路監理機關，以免受罰並遭移置車輛。汽車所有人應依行車執照上指定日期完成驗車，確保行車安全；若車輛牌照遭註銷亦應儘速將號牌繳回裁決機關或公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路，以免受罰。