5月21日南方澳第一拍賣魚市 黑鮪魚義賣大優惠

宜蘭南方澳漁港是台灣黑鮪魚重要捕獲港口之一，名氣卻不如屏東東港，蘇澳區漁會為了將蘇澳黑鮪魚推廣給北部民眾，今年舉辦「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」行銷活動，5月21日在南方澳第一拍賣魚市場、6月4日在台北市花博公園各有1場，5月21日當天，一拍將義賣黑鮪魚生魚片與時令海鮮禮盒。

蘇漁總幹事陳春生指出，現在是黑鮪魚產卵季，順著黑潮洄游到釣魚台附近，蘇澳籍漁船經常能捕獲肥美的黑鮪魚，漁民們4月15日釣到近10年最重第一鮪至今，又收穫600多尾；蘇澳黑鮪魚與東港黑鮪魚並稱「南東港、北蘇澳」，他對本地的黑鮪魚有信心，希望藉著活動讓北部民眾更了解，不用到屏東也能吃到新鮮美味的黑鮪魚。

陳春生表示，5月21日當天，一拍攤商共同提供市價超過1500元的時令海鮮禮盒15盒、漁會提供市價超過2000元的真空包裝黑鮪魚生魚片，仿效漁貨拍賣的方式，現場喊價拍賣，拍出金額全數捐給蘭智社福基金會，民眾體驗買魚樂趣的同時也能做公益；當天一拍三魚攤商全面95折，海鮮愛好者千萬別錯過。

2場活動都會安排專業的師傅表演黑鮪魚切割秀，並邀請宜蘭知名海鮮餐廳永豐活海鮮、連續3年拍得南方澳第一鮪的三多屋關係企業，以及蘇澳區漁會家政班，料理黑鮪魚沙拉、黑鮪魚鮮粥、黑鮪魚丼飯、香煎黑鮪魚等料理。