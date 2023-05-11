3成年輕女性一周3餐靠外食 國健署7招補足孕媽咪所需營養素

根據106至109年國民營養健康狀況變遷調查，19至44歲婦女每周外食14次以上的比率為35.9%，而每日蔬菜攝取達3份以上比例為5.8%，若孕媽咪營養素攝取不均衡，熱量過多難控制好體重，加上纖維素攝取不足，可能造成便秘、痔瘡等。母親節將至，營養師提醒，孕期最重要攝取葉酸、鈣質、鐵質3大營養素，國健署提供七大技巧，提供讓準爸爸安排合宜的餐點，準媽咪享用美食也能健康無負擔。

國健署七大技巧包括「佳餚適量不過量」、「清蒸水煮會更好」、「攝取優質好蛋白」、「高纖蔬果選得巧」、「有鈣含纖最甜蜜」、「咖啡因200mg不擔心」、「關鍵營養葉酸鐵鈣」。

榮新診所營養師李婉萍表示，餐廳怕吃過量可以用「2+1點餐法」，像是夫妻2人可點3道菜，並維持7分飽即可；菜色盡量選清蒸、水煮或涼拌，避免選油炸、糖醋、燴（勾芡），例如以川燙草蝦、清蒸鮮魚代替糖醋魚，或以香蔥油雞代替香酥炸雞，也可以去除酥炸的雞皮，減少過多油脂。

李婉萍表示，孕期需攝取豐富蛋白質，建議選脂肪含量較低的鮮蝦、海參、花枝、牛腱肉、雞肉為主，取代獅子頭、東坡肉、紅燒蹄膀等，而懷孕後期水腫原因並非水喝太少，是隨著體重增加，所需蛋白質量也要同步增加，建議可多吃清蒸鮮魚、豆乾、毛豆等，都是優質蛋白質。

現代人因常外食，李婉萍表示，孕媽咪要記得多吃蔬菜、水果，足夠纖維素能幫助準媽咪維持腸道健康、促進蠕動及預防便秘，建議聚餐至少攝取2種以上蔬菜，以深綠色蔬菜佳，如銀魚莧菜、蒜炒菠菜、清炒芥藍，水果份量建議1餐一個拳頭大。另外建議不要麻油烹調，避免過度刺激腸道。

過高的血糖會通過胎盤影響胎兒，可能導致增加巨嬰症、新生兒低血糖的風險，李婉萍建議，購買甜點時可選含鈣質的乳酪蛋糕、含纖維素與鐵的紅豆紫米粥來代替鮮奶油泡芙、奶油蛋糕等，避免挑選沒有經過高溫烹調的食品，因其若沒有殺菌完全，容易發生食品中毒的情形。

不少人擔心懷孕不能喝咖啡，李婉萍表示，若想喝含有咖啡因的茶和咖啡，建議準媽咪一天最多不能攝取超過200毫克的咖啡因，約為市售一杯300C.C的飲品量；此外也要多喝水，才能幫助腸道消化及避免便秘，聚餐時也可選擇適量的新鮮果汁或無糖飲品，例如現榨奇異果汁、鳳梨汁、黑豆茶、麥茶等。

針對孕期3大關鍵營養素，李婉萍說，「葉酸」對胎兒的腦部神經發育非常重要；「鈣質」則可幫助胎兒骨骼發育；「鐵質」可幫助準媽咪預防貧血。想要一次取得3大營養素，建議可選空心菜炒牛肉、韭菜煎蛋、蔥爆豬心等，尤其豬肝、芥藍菜更是一次包含3種營養素。

國健署長吳昭軍表示，準爸媽們如有孕期營養或孕產婦照護相關問題，以下是管道可以獲得資訊與支援：

．國民健康署「健康九九+網站-孕媽咪好孕館」（https://health99.hpa.gov.tw/theme/5）

．孕產婦關懷網站（https://mammy.hpa.gov.tw/）