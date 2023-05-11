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舉辦失智健檢！徐欣瑩盼大眾認識失智症 提供多元照護
國民黨立委參選人徐欣瑩今天邀請「老萊子社區服務隊」到新豐鄉重興社區，舉辦免費老人失智健檢，上百位民眾踴躍報名參加，透過生動講座以及腦年齡測試讓大家更認識失智症。徐欣瑩表示這次他媒合社會資源，分別在新豐、湖口各舉辦一場預防失智講座，希望提供縣民更多元照護。
徐欣瑩表示，台灣人口老化，將於2025年邁入超高齡社會，而失智人口也逐年攀升，依台灣失智症協會資料，65歲以上的年長者，推估每12人就會有1人罹患失智症，但卻有高達75%的人尚未被診斷確認，所以她媒合社會資源，分別在新豐、湖口各舉辦一場預防失智講座，希望提供縣民更多元照護。
老萊子服務隊隊長，同時也是陽明交通大學社區健康照護系研究生黃智筠表示，長期以來都很支持同為交大學姊的徐欣瑩，佩服學姊服務的人生觀與實踐力，藉由這次公益活動回饋社會，把健康帶入社區。
講師解說失智症的徵兆、判別等正確的醫學知識後，讓民眾進行兩種新型且方便認知檢測小遊戲，約8分鐘就能檢測大腦年齡，讓長輩們了解自己的記憶力、專注力與反應力等大腦認知功能狀態。
黃智筠強調，失智症其實是疾病而非正常老化的現象。舉例來說，若是家中長輩出現像是頻繁健忘，情緒低落或不愛出門、處理個人財物或使用日常用品出現問題時，很有可能是認知功能障礙(MCI)或進入失智症前期的情況。很多家屬以為人老了都是這樣，而忽略就醫的重要性，若能及早發現即可把握黃金治療時機。
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