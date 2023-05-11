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竹竹將推288元超殺月票 高虹安：城市淨零減碳、緩塞車

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
桃竹竹苗公共運輸方案出爐，新竹市長高虹安今天說，希望透過這樣的月票方案，鼓勵民眾多加使用大眾運輸，不僅可以做到城市淨零減碳，同時也可以緩解交通擁塞。圖／竹市府提供
桃竹竹苗公共運輸方案出爐，新竹市長高虹安今天說，希望透過這樣的月票方案，鼓勵民眾多加使用大眾運輸，不僅可以做到城市淨零減碳，同時也可以緩解交通擁塞。圖／竹市府提供

行政院推出公共運輸月票方案，桃竹竹苗生活圈也規畫4種方案，其中「竹竹」月票只要288元，讓不少精打細算的通勤族都覺得划算。新竹市長高虹安今天說，希望透過這樣的月票方案，鼓勵民眾多加使用大眾運輸，不僅可以做到城市淨零減碳，同時也可以緩解交通擁塞。

高虹安說，在中央推出公共運輸月票方案後，新竹市主動跟其他3縣市桃竹竹苗一起經過幾次的會議討論之後，推出了桃竹竹苗月票的草案版本，包含桃竹竹苗月票是1200元，桃竹竹部分是799元，竹竹苗的部分是699元，竹竹為288元。

高虹安表示，這樣的月票制度可以鼓勵桃竹竹苗大生活圈，造福通勤民眾，其實在新竹市園區工作的人也有很多是來自於苗栗或桃園的朋友，希望透過月票方案，鼓勵民眾多加使用大眾運輸，不僅可以做到城市淨零減碳，同時也可以緩解交通擁塞。

高虹安也說明，桃竹竹苗公共運輸月票預計在5月底時會送交中央行政院申請，經費的部分也要麻煩中央立法委員來幫新竹市及桃竹竹苗生活圈來多爭取一下，畢竟桃竹竹苗在全台產業也是蠻重要的一個區域，希望中央可以同意預算的申請，讓桃竹竹苗月票順利推行。

高虹安 公共運輸

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