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防鼠患 專家：自然天敵貓、蛇很有效！
國內知名研究蛇類的資深專家杜銘章老師說，無毒蛇中最常見的紅斑蛇（原民稱紅雨傘節），除吃老鼠，也會吃其它毒蛇，是幫助人類除鼠害及免於毒蛇咬傷的好蛇，可以說蛇界中的好蛇之一，但民眾往往就是把它誤認為雨傘節，惹來殺身之禍。
杜銘章表示，除了紅斑蛇，包括臭青公、錦蛇也是吃鼠專家，其實，這些無毒蛇出現在住家附近是非常好的事，比起使用老鼠藥，制衡效果更好，例如中國大陸農家就會抓錦蛇放在住家附近來抑制鼠的數量，成為所謂的家蛇。
杜銘章則表示，民眾看到蛇就是怕，而怕蛇區分先天和後天，民眾大多是後天成分居多，想要改變對蛇的恐懼，最簡單的方式，是從小開始教育，孩童通常半小時內就會對蛇改觀，只要摸過蛇，心中就對蛇的恐懼不深，再教他們蛇類保育觀念，也會烙印心中。
另台東排灣族獵人嚕瓦說，家裡還是養貓最好，自然法則貓捉老鼠是最有效的，尤其老鼠聞到有貓氣味也不敢靠近家裡面，他建議養貓最好不要是寵物貓，而是一般的家貓或野貓，其活動敏銳度遠比寵物貓強，而且千萬不要3餐都餵飽，保持2餐，貓飢餓就會追捕老鼠。
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