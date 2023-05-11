聽新聞
test
0:00 / 0:00
說不出口的秘密...行為治療揮別更年期尿失禁
北部一名48歲的林女士近兩年頻繁出現漏尿情形，變得不喜歡出門，心情十分煩躁，台北慈濟醫院泌尿科主治醫師趙梓辰表示，林女士是「更年期應力性尿失禁」，透過行為治療與女性荷爾蒙藥膏塗抹，改善骨盆肌底鬆弛狀況並促進黏膜層增生，三個月後漏尿次數已大幅下降。
林女士兩年前開始凡是咳嗽、大笑就會出現漏尿的情形，每天都需要頻繁更換棉墊，影響心情。趙梓辰表示，了解到林女士曾有過三次自然產的經驗，加上年近60歲，於是請她記錄每日排、漏尿次數，並透過骨盆肌底檢查及尿路動力學檢查，診斷為「更年期應力性尿失禁」。
趙梓辰說明，女性尿道大概長約3至4公分，由骨盆底肌肉與尿道括約肌支撐，女性的雌激素接受器會分布在尿道以及陰道黏膜而，女性在更年期後女性荷爾蒙會減少，導致尿道黏膜萎縮、阻力下降，再加上膀胱頸與尿道括約肌閉鎖不全，就容易造成應力性尿失禁。
應力性尿失禁指的是身體因咳嗽、打噴嚏、搬重物等腹壓增加時，會不自覺地漏尿或滲尿，是尿失禁種類中最常見的一種，好發於患有糖尿病、肥胖、抽菸、曾有生產經驗及曾接受婦科手術的女性，其嚴重程度可分為四級，最嚴重是連在休息狀態都會漏尿。
趙梓辰表示，應力性尿失禁可藉由一天2至3次、一次10回合的凱格爾運動，強化整體骨盆底肌肉；藥物治療則包含女性荷爾蒙藥膏塗抹，每日睡前塗抹於會陰處及陰道內，可以促進黏膜層增生，增加肌肉穩定性，減少漏尿情況。以上兩種治療，改善效果高達七成，持續積極治療也能預防症狀加重；比較嚴重的病患，則需要進一部手術治療。
趙梓辰鼓勵，有相關困擾的女性可以調整生活習慣，包含減重、注意水分攝取、避免便秘、治療慢性咳嗽、定時解尿等等；平時也可持續凱格爾運動維持核心肌肉量，若情況已影響個人生活及心理狀態，務必及早就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言