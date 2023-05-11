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從小護士到副院長 彭麗蓉獲傑出護理人員服務奉獻獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
秀傳醫療體系醫安總監彭麗蓉護理師，榮獲今年台灣傑出護理人員服務奉獻獎。圖／秀傳醫院提供
秀傳醫療體系醫安總監彭麗蓉護理師，榮獲今年台灣傑出護理人員服務奉獻獎。圖／秀傳醫院提供

5月12日是國際護師節，15歲從小護士做起的秀傳醫療體系醫安總監彭麗蓉護理師，榮獲今年台灣傑出護理人員服務奉獻獎，在從事護理師生涯41年裡，走過921震災、88風災到SARS、covid-19疫情，每一步都烙下深深的腳印，也為全體醫護人員的奉獻做了見證。

彭麗蓉9歲喪父，寡母一肩扛起家裡5個小孩的養育重擔。她說，國中時想考省女中，這樣可幫家裡省點錢，可惜只考上護專，那時候鄰居阿姨跟她媽媽說：「不要去讀護專啦，以後要給病人倒屎倒尿，很髒！」

彭麗蓉說，當時她聽了有點害怕，但媽媽並沒有反對，反而說「女孩子心細，當護士好」，於是她15歲就離鄉背井去讀書，護校畢業後的第一份工作就到秀傳醫院，一做就是41年至今。

彭麗蓉說，記得第一份薪水是8000元，全數拿回家給母親。在那沒有健保的年代，一個護士至少看護20個病人，除了要幫病人倒屎倒尿，還要幫病人脫鞋子，忙歸忙，但是「看到病人從疼痛唉唉叫到有笑容，真是一件很快樂的事」。

小護土當久了，彭麗蓉感到各方面還有不足，除了院方安排的國內外培訓、進修外，也會抽空去從事各種領域的學習，經過多年的努力，目前她已擁有碩士學位，不只護理專業的提升，也在醫療管理領域精進。她感謝秀醫療體系總裁黃明和所創辦的醫療舞台，讓她有機會發揮所長。

彭麗蓉的努力，獲得賞識，從小護士到護理長、督導、主任，彭麗蓉39歲就晉升副院長，是秀傳醫療體系第一位護理背景的副院長，引進國際評鑑制度來提升醫療管理及服務品質，推動護理進階制度、提升護理人員福利，是她一直努力的目標。

台灣傑出護理人員服務奉獻獎頒獎典禮5月11日在台北國際會議中心舉行。彭麗蓉說，護理師生涯41年，從總統手中接受獎牌，心情百感交集，護理生涯最後一哩路獲得珍貴的肯定，人生何等精彩。

「每一個護理人員都在燃燒自己」，彭麗蓉說，得獎絕不是自己一個人的能力所為，而是一個團隊努力而來，在護師節前夕，請大家給護師們掌聲。

秀傳醫療體系醫安總監彭麗蓉護理師帶領護理師同仁，參加全國龍舟競技比賽。圖／秀傳醫院提供
秀傳醫療體系醫安總監彭麗蓉護理師帶領護理師同仁，參加全國龍舟競技比賽。圖／秀傳醫院提供

護理師 疫情

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