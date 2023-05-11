【看！新聞】被政府坑了！？理財顧問教你報稅省錢攻略
每到五月就要報稅，東除西扣想到就難以入睡。搞不清楚扣抵項目，可能多繳稅金瘦了荷包又傷心。
報稅要注意什麼？怎麼報最節稅？忘記報會被罰嗎？不論你是剛入社會的報稅小白，或是工作十多年的報稅媽寶，統統免驚！本集【看！新聞】，邀請國際認證的理財顧問，三招帶你快速報稅又省荷包。
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